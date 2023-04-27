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İstanbul Yarı Maratonu pazar günü koşulacak

Avrupa’nın en iyileri arasında gösterilen N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, 30 Nisan 2023 Pazar günü 18. kez koşulacak.

27 Nisan 2023 Perşembe 13:14
İstanbul Yarı Maratonu pazar günü koşulacak

İstanbul Yarı Maratonu pazar günü koşulacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve dünyanın en hızlı parkurlarından birine sahip olan N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, Tarihi Yarımada’da 30 Nisan Pazar günü 18. kez koşulacak. World Athletics (Dünya Atletizm Birliği) Gold Label kategoride yer alan N Kolay  İstanbul Yarı Maratonu, 60 farklı ülkeden 12.300 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek. Tarihi Yarımada’nın büyüleyici atmosferinde gerçekleştirilecek yarış, 60 ülkeden 12.300 kişilik rekor katılımla start alacak.

TARİHİ  PARKURDA BENZERSİZ DENEYİM

Dünyanın en iyi 9 yarı maratonu arasında gösterilen N Kolay İstanbul Yarı Maratonu; katılımcılara 21K, 21K Paten ve 10K’lık kategorilerde yarışma imkanı tanıyor. Tarih boyunca farklı medeniyetlerin merkezi olan parkuru ve eşsiz Haliç manzarasıyla sporculara benzersiz bir deneyim sunan N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, 30 Nisan Pazar günü 07.30’da paten yarışıyla start alacak. 10K yarışı 08.10’da başlarken, elit atletler ve 21K startı 09.30’da verilecek. N Kolay 18. İstanbul Yarı Maratonu TRT Spor Yıldız ve Spor İstanbul Youtube kanalından naklen yayınlanacak.

REKORTMEN ATLETLER BASIN TOPLANTISINDA

N Kolay 18. İstanbul Yarı Maratonu basın lansmanı, 28 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek. Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pisti’nde düzenlenecek basın toplantısı saat 11.00’de başlayacak. İstanbul Yarı Maratonu’nda 2021’de kadınlar dünya yarı maraton rekorunu kıran Kenyalı kadın atlet Ruth Chepngetich ve 2023’ün en iyi yarı 3. maraton derecesine imza atan Kenyalı erkek atlet Charles Kipkurui Langat basın toplantısında yer alacak. N Kolay 18. İstanbul Yarı Maratonu’nda Türkiye’yi temsil edecek elit kadın atletler arasında yer alan Yayla Gönen de basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Yayla Gönen, bu yıl Sevilla Maratonu’nda elde ettiği 2:29:10’luk süresiyle Türk Atletizm tarihindeki en iyi üçüncü dereceyi koşarak önemli bir başarıya imza attı. 

YARIŞ PARKURU

N Kolay İstanbul Yarı Maraton Parkuru başlama noktası, Yenikapı Miting Alanı önünde bulunan Yenikapı otobüs durağı olacak. Buradan start alan yarış, sahil yolu Kennedy Caddesi boyunca Kumkapı, Cankurtaran, Çatladıkapı, Sarayburnu, Sirkeci ışıklar, Eminönü'nden Karaköy istikametine saparak Galata Köprüsü’nü geçerek devam edecek. Köprü bitimindeki ışıklardan "U" dönüşü yapan yarış, Eminönü, Unkapanı, Cibali, Abdülezelpaşa Caddesi, Ayvansaray, Haliç Köprüsüne varmadan Fatih İlçe sınırından "U" dönüşü yaparak geri dönecek, aynı sahil yolunu kullanarak Yenikapı’ya kadar koşulacak ve başladığı noktada son bulacak. N Kolay İstanbul Yarı Maratonu parkuru 30 Nisan Pazar günü 05.30 ile 13.30 arası trafiğe kapalı olacak.

Anahtar Kelimeler:
MaratonİBB
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