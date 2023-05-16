İstanbulspor 0 - Galatasaray 2
Spor Toto Süper Lig 34.hafta maçında İstanbulspor evinde Galatasaray'a 2-0 yenildi.Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu, A.Bora Özkara ve Cem Özbay hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 41.dakikasında İstanbulspor’da Eduard Rroca sarı kart gördü.45+8.dakikada İstanbulspor’da Duhan Aksu sarı kart gördü.45+11.dakikada Galatasaray Mauro Icardi penaltı golüyle 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray’ın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci Yarı
Karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray’da Sergio Oliviera yerini Fredrik Midtsjo’ya bıraktı.64.dakikada istanbulspor’da Valon Ethemi ve Eduard Rroca oyundan çıktılar.Yerine Jason Lokilo ve Emir Kaan Gültekin oyuna girdiler.69.dakikada Galatasaray’da Milot Rashica yerini Nicola Zaniola’ya bıraktı.71.dakikada Galatasaray’da Fredrik Midtsjo sarı kart gördü.74.dakikada Galatasaray’da Nicola Zanola kırmız kartla oyuna dışında kaldı. 79.dakikada Galatasaray’da Dries Mertans ve Leo Dubois oyundan çıktılar.Yerine Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan oyuna girdiler.82.dakikada İstanbulspor'da Emeka Friday Eze yerini Sindri Guri'ye bıraktı.84.dakikada İstanbulspor'da Okan Erdoğan sarı kart gördü.89.dakikada Galatasaray Mauro Icardi ile skoru 2-0 yaptı.90+1.dakikada Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı.
Günün diğer karşılaşmalarında DG Sivasspor evinde Kasımpaşa'ya 2-1 yenilirken, Alanyaspor evinde Konyaspor'a 3-0 yenildi.
Süper Lig 35.Hafta Maç Programı;
Tablo:TFF