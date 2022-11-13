Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İstanbulspor 0 - Hatayspor1

Spor Toto Süper Lig 14. Hafta maçında İstanbulspor evinde Hatayspor’a 1-0 yenildi.

13 Kasım 2022 Pazar 18:56
İstanbulspor 0 - Hatayspor1

İstanbulspor 0 - Hatayspor1

   Spor Toto Süper Lig 14. Hafta maçında İstanbulspor evinde Hatayspor’a 1-0 yenildi.Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı hakem Mert Güzenge yönetti. 23. Dakikada İstanbulspor’da Eduard Rrıca sarı kart gördü.24. dakikada Hatayspor Ayoub El Kaabi ile 1-0 öne geçti.42. dakikada hatayspor’da Ayoub El Kaabi sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Hatayspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 63. Dakikada İstanbulspor’da Okan Erdoğan yerini Patrick Ebert’e bıraktı.63. dakikada Hatayspor’da Kaan Kanak oyundan çıktı.Yerine saba Lobjanidze ouna girdi.69. dakikada Hatayspor’da Onur Ergin sarı kart gördü.74. dakikada Hatayspor’da Onur Ergün ve Ruben Ribeiro oyundan çıktılar.Yerine Musa Çağıran ve Mehdi Boudjemaa oyuna girdiler.76. dakikada İstanbulspor’da Michael Logo sarı kart gördü.79. dakikada Hatayspor’da Rayane Aabid sarı kart gördü.81. dakikada İstanbulspor'da Melih Kabasakal yerini Kristal Abazaj'a bıraktı.88. dakikada İstanbulspor'da Patrick Ebert sarı kart gördü.89. dakikada Hatayspor'da Ze Luis oyundan çıktı.Yerine Kevin Varga oyuna girdi.90. dakikada Hatayspor'da Mehdi Boudjemaa sarı kart gördü.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve İstanbulspor evinde Hatayspor’a 1-0 yenildi.Bu sonuçla Hatayspor puanını 14 yaparken, İstanbulspor 8 puanda kaldı.

İstanbulspor:David Jensen, Duhan Aksu, Mehmet Yeşil, Oğuzhan Berber, Okan Erdogan, Michael Ologo, Eduard Rroca, Melih Kabasakal, İbrahim Yılmaz, Valon Ethemi, Jetmir Topalli   

Teknik Direktör:Fatih Tekke

Hatayspor:Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Recep Burak Yılmaz, Sam Adekugbe, Kaan Kanak, Burak Öksüz, Onur Ergün, Ruben Ribeiro, Rayane Aabid, Ayoub El Kaabi, Ze Luis    

Teknik Direktör:Volkan Demirel

Anahtar Kelimeler:
İstanbulsporHatayspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayserispor 1 - Konyaspor 2
Kayserispor 1 - Konyaspor 2
F.Karagümrük 3 - Gaziantep FK 3
F.Karagümrük 3 - Gaziantep FK 3
Bayern München deplasmanda kazandı
Bayern München deplasmanda kazandı
Lider Arsenal doludizgin
Lider Arsenal doludizgin
City ağır yara aldı
City ağır yara aldı
Aslan, Başakşehir'i 7-0 yendi....
Aslan, Başakşehir'i 7-0 yendi....
Kadıköy’de şok…..Fenerbahçe 1 - Giresunspor 2
Kadıköy’de şok…..Fenerbahçe 1 - Giresunspor 2
Sivasspor 2 - Ümraniyespor 2
Sivasspor 2 - Ümraniyespor 2
Alanyaspor 0 - A.Demirspor 0
Alanyaspor 0 - A.Demirspor 0
 MKE Ankaragücü 1 - Trabzonspor 1
 MKE Ankaragücü 1 - Trabzonspor 1

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim