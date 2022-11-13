İstanbulspor 0 - Hatayspor1
Spor Toto Süper Lig 14. Hafta maçında İstanbulspor evinde Hatayspor’a 1-0 yenildi.Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı hakem Mert Güzenge yönetti. 23. Dakikada İstanbulspor’da Eduard Rrıca sarı kart gördü.24. dakikada Hatayspor Ayoub El Kaabi ile 1-0 öne geçti.42. dakikada hatayspor’da Ayoub El Kaabi sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Hatayspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci Yarı
Karşılaşmanın ikinci yarısında 63. Dakikada İstanbulspor’da Okan Erdoğan yerini Patrick Ebert’e bıraktı.63. dakikada Hatayspor’da Kaan Kanak oyundan çıktı.Yerine saba Lobjanidze ouna girdi.69. dakikada Hatayspor’da Onur Ergin sarı kart gördü.74. dakikada Hatayspor’da Onur Ergün ve Ruben Ribeiro oyundan çıktılar.Yerine Musa Çağıran ve Mehdi Boudjemaa oyuna girdiler.76. dakikada İstanbulspor’da Michael Logo sarı kart gördü.79. dakikada Hatayspor’da Rayane Aabid sarı kart gördü.81. dakikada İstanbulspor'da Melih Kabasakal yerini Kristal Abazaj'a bıraktı.88. dakikada İstanbulspor'da Patrick Ebert sarı kart gördü.89. dakikada Hatayspor'da Ze Luis oyundan çıktı.Yerine Kevin Varga oyuna girdi.90. dakikada Hatayspor'da Mehdi Boudjemaa sarı kart gördü.
İstanbulspor:David Jensen, Duhan Aksu, Mehmet Yeşil, Oğuzhan Berber, Okan Erdogan, Michael Ologo, Eduard Rroca, Melih Kabasakal, İbrahim Yılmaz, Valon Ethemi, Jetmir Topalli
Teknik Direktör:Fatih Tekke
Hatayspor:Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Recep Burak Yılmaz, Sam Adekugbe, Kaan Kanak, Burak Öksüz, Onur Ergün, Ruben Ribeiro, Rayane Aabid, Ayoub El Kaabi, Ze Luis
Teknik Direktör:Volkan Demirel