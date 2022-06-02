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İstanbulspor 17 yıl aradan sonra Süper Lig'te

 Ankaragücü ve Ümraniyespor’un ardından Süper Lig’e yükselecek olan 3. takım İstanbulspor oldu.

02 Haziran 2022 Perşembe 22:03
İstanbulspor 17 yıl aradan sonra Süper Lig'te

İstanbulspor 17 yıl aradan sonra Süper Lig'te

   Ankaragücü ve Ümraniyespor’un ardından Süper Lig’e yükselecek olan 3. takım İstanbulspor oldu.Kocaeli'de oynanan final nefes kesti.Karşılaşmanın ilk 15 dakikası Bandırma baskısı, sonrasında ise İstanbulspor üstünlüğüyle geçti.33. dakikada İstanbulspor, İbrahim Yılmaz, Ethemi'nin ortasında kafayı vurdu ve 1-0 öne geçti.45+3'. dakkada Bandırmaspor, Keny penaltı golü ile skoru 1-1 yaptı.45+8. dakikada  bu kez İstanbulspor'da İbrahim Yılmaz penaltıdan skoru 2-1 yaptı ve ilk yarı İstanbulspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

  Karşılaşmanın ikinci yarısında 66.dakikada Bandırmaspor Alpay Koldaş ile skoru 2-2 yaptı.Ancak  pozisyon öncesinde faul olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi. Mücadelenin kalan dakikalarında karşılıklı ataklar olsa da karşılaşmadan başka gol sesi çıkmadı ve İstanbulspor, Süper Lig'e yükselen son takım oldu.En son 2004-2005 sezonunda Süper Lig'te ücadele eden İstanbulspor 17 yıl sonra tekrardan Süper Lig'de mücadele edecek.

    İstanbulspor'un Süper Lig'e yükselmeli ile Süper Lig'de mücadele eden İstanbul takımı sayısı Fenerbahçe,Galatasaray,Beşiktaş,Medipol Başakşehir,Fatih Karagümrük,Kasımpaşa,İstanbulspor ile 8 oldu.

Bandırmaspor: Gökhan, Okan, Alpay, Lokman, Caner, Mulumba, Mehmet, Landel, Kerim, Levent, Keny.

İstanbulspor: Alperen, Oğuzhan, Mehmet, Emrecan, Duhan, Ferhat, Melih, Rroca, Topalli, Valon, İbrahim.

Son Güncelleme: 02.06.2022 22:20
Anahtar Kelimeler:
İstanbulsporÜmraniyesporAnkaragücü
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