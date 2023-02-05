İstanbulspor 2 - Alanyaspor 1

Spor Toto Süper Lig 23. Hafta maçında İstanbulspor evinde Alanyaspor’u 2-1 yendi.Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Abdülkadir Bitigen, Volkan Narinç ve Anıl Usta hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 28. Dakikasında İstanbulspor’da Eduard Rroca sarı kart gördü.43. dakikada İstanbulspor’da Mahamadou Ba oyundan çıktı.Yerine Florian Loshaj oyuna girdi.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında İstanbulspor Valon Ethemi ile 1-0 öne geçti.67. dakikada Alanyaspor’da Yusuf Özdemir, Idrissa Doumbia ve Zinedine Ferhat oyundan çıktılar.Yerine Daniel Candelas, Umut Güneş ve Oğuz Aydın oyuna girdiler.

71. Dakikada Alanyaspor, Ivan Cavaleiro ile skoru 1-1 yaptı.77. dakikada İstanbulspor Emir Kaan Gültekin ile 2-1 öne geçti.78. dakikada İstanbulspor’da Jason Lokilo ve Emir Kaan Gültekin oyundan çıktılar.Yerine Sindri Guri ve Jetmir Topalli oyuna girdiler.

82. Dakikada Alanyaspor’da Ivan Cavaleiro ve Efecan Karaca oyundan çıktılar.Yerine Wilson Eduardo ve Erencan Yardımcı oyuna girdiler.84. dakikada İstanbulspor’da Duhan Aksu ve Muammer Sarıkaya oyundan çıktılar.Yerine Ali Yaşar ve Adi Mehremic oyuna girdiler.Karşılaşmada başka gol olmadı ve İstanbulspor evinde Alanyaspor’u 2-1 yendi.Bu sonuçla İstanbulspor puanını 21 yaparken, Alanyaspor 25 puanda kaldı.

Süper Lig 24.Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF