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İstanbulspor 2 -Kasımpaşa 1

Spor Toto Süper Lig 16. Hafta maçında İstanbulspor evinde Kasımpaşa’yı 2-1 yendi.

28 Aralık 2022 Çarşamba 19:07
İstanbulspor 2 -Kasımpaşa 1

İstanbulspor 2 -Kasımpaşa 1

   Spor Toto Süper Lig 16. Hafta maçında İstanbulspor evinde Kasımpaşa’yı 2-1 yendi.Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, Suat Arslanboğa, Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz hakem üçlüsü yönetti.

   Karşılaşmanın 26. Dakikasında Kasımpaşa Raoul Petretta ile 1-0 öne geçti.29. dakikada İstanbulspor, Valon Ethemi ile skoru 1-1 yaptı.38. dakikada Kasımpaşa’da Mickael Tırpan sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 49. Dakikada İstanbulspor’da İbrahim Yılmaz sarı kart gördü.52. dakikada Kasımpaşa’da Jeffrey Bruma sarı kart gördü.53. dakikada Kasımpaşa’da Tarkan Serbest sarı kart gördü.62. dakikada Kasımpaşa’da Raoul Petretta sarı kart gördü.63. dakikada İstanbulspor’da Muammer Sarıkaya sarı kart gördü.

   65. Dakikada Kasımpaşa’da Bersant Celina oyundan çıktı.Yerine Haris Hajradinovic oyuna girdi.70. dakikada Kasımpaşa’da Fode Kolta ve Raoul Petretta oyundan çıktılar.Yerine Stephane Bahoken ve Ahmet Engin oyuna girdiler.

    78. dakikada İstanbulspor, Emir Kaan Gültekin ile skoru 2-1 yaptı.87. dakikada İstanbulspor’da Emir Kaan Gültekin, Michael Logo ve Eduart Rroca oyundan çıktılar.Yerine Oğuzhan Berber, Mehmet yeşil ve Alpin Cajic oyuna girdiler.89. dakikada Kasımpaşa’da Valentin Eyseric oyundan çıktı.Yerine Yasin Özcan oyuna girdi.90+4. Dakikada İstanbulspor’da İbrahim Yılmaz oyundan çıktı.Yerine Ali Yaşar oyuna girdi.90+7. Dakikada İstanbulspor’da Valon Ethemi oyundan çıktı.Yerine Kağan Bağış oyuna girdi.Karşılaşmada başka gol olmadı ve İstanbulspor evinde Kasımpaşa’yı 2-1 yendi.

İstanbulspor:David Jensen, Duhan Aksu, Demeaco Duhaney, Okan Erdogan, Michael Ologo, Eduard Rroca, Muammer Sarıkaya, Melih Kabasakal, İbrahim Yılmaz, Emir Kaan Gültekin, Valon Ethemi 

Teknik Direktör:Fatih Tekke

Kasımpaşa:Ertuğrul Taşkıran, Jeffrey Bruma, Mortadha Ben Ouannes, Tarkan Serbest, Florent Hadergjonaj, Valentin Eysseric, Mickael Tirpan, Raoul Petretta, Mamadou Fall, Fode Koita, Bersant Celina 

Teknik Direktör:Selçuk İnan

Süper Lig 16. Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 16. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 17. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFFF

Son Güncelleme: 28.12.2022 19:18
Anahtar Kelimeler:
İstanbulsporKasımpaşa
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