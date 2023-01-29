İstanbulspor 2 - Kayserispor 4

Spor Toto Süper Lig 21. Hafta maçında İstanbulspor evinde Kayserispor’a 4-2 yenildi.Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Murat Erdoğan, Kemal Yılmaz ve Özgür Ertem hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 10. Dakikasında İstanbulspor, Jason Lokilo ile 1-0 öne geçti.18. dakikada Kayserispor, Carlos Mane ile skoru 1-1 yaptı.32. dakikada İstanbulspor Valon Ethemi ile 2-1 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 İstanbulspor’un üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 52. Dakikada Kayserispor onur Bulut ile skoru 2-2 yaptı.65. dakikada Kayserispor’da Olivier Kemen sarı kart gördü.68. dakikada Kayserispor’da Müguel Cardoso oyundan çıktı.Yerine Emrah Başsan oyuna girdi.

71. Dakikada İstanbulspor’da Valon Ethemi oyundan çıktı.Yerine Jetmir Topalli oyuna girdi.83. dakikada Kayserispor Emrah Başsan ile 3-2 öne geçti.

85. Dakikada Kayserispor’da Carlos Mane ve Gökhan Sazdağı oyundan çıktılar.Yerine Mame Thiam ve İlhan Parlak oyuna girdiler.87.dakikada İstanbulspor’da Adi mehmeric oyundan çıktı.Eduard Rroca oyuna girdi.

89. Dakikada Kayserispor İlhan Parlak ile skoru 4-2 yaptı.90. dakikada Kayserispor’da Gustavo Campanharo ve Olivier kemen oyundan çıktı.Yerine Ramazan Civelek ve Yaw Ackah oyuna girdiler.Karşılaşmada başka gol olmadı ve İstanbulspor evinde Kayserispor’a 4-2 yenildi.

Sarı Kart:

Kayserispor:Carlos mane, Olivier kemen

Süper Lig 22. Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF