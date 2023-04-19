İstanbulspor 3 - Antalyaspor 3

Spor Toto Süper Lig 30.Hafta maçında İstanbulspor evinde üç kere öne geçtiği karşılaşmada Antalyaspor ile 3-3 berabere kaldı.Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Yiğit Arslan, Ekrem Kan ve Özgür Ertem hakem üçlüsü yönettti.

Karşılaşmanın 6.dakikasında İstanbulspor Eduard Rroca ile 1-0 öne geçti.31.dakikada İstanbulspor’da Jason Lokilo sarı kart gördü.42.dakikada Antalyaspor, Fernando ile skoru 1-1 yaptı.45.dakikada İstanbulspor, Mamadou Ba ile 2-1 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 İstanbulspor’un üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı;

Karşılaşmanın ikinci yarısında Antalyaspor’da Ufuk Akyol ve Doğukan Sinik oyundan çıktılar.Yerine Erdal Rakip ve Fredy oyuna girdiler.47.dakikada İstanbulspor’da Valon Ethemi sarı kart gördü.51.dakikada Antalyaspor Haji Wright ile skoru 2-2 yaptı.55.dakikada İstanbulspor, Onur Ergin ile 3-2 öne geçti.

62.dakikada Antalyaspor’da Alassane Ndao yerini Bertuğ Özgür Yıldırım’a bıraktı.63.dakikada İstanbulspor’da Mahamadou Ba sarı kart gördü.71.dakikada Antalyaspor’da Sam Larsson yerini Shoya Nakajima’ya bıraktı.72.dakikada İstanbulspor’da Mahamadou Ba ve Jason Lokilo oyundan çıktılar.Yerine Ertuğrul Ersoy ve Muammer Sarıkaya oyuna girdiler.

75.dakikada İstanbulspor’da Duhan Aksu sarı kart gördü.78.dakikada İstanbulspor’da Duhan Aksu yerini Ali Yaşar’a bıraktı.79.dakikada Antalyaspor’da Fredy sarı kart gördü.84.dakikada İstanbulspor’da Demeaco Duhaney sarı kart gördü.Aynı dakika içersinde İstanbulspor'da Valon Ethemi yerini Emir Kaan Gültekin’e bıraktı.

86.dakikada Antalyaspor penaltı kazandı.İstanbulspor kalecisi David Jensen penaltı kararına itiraz etmekten sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.88.dakikada Antalyaspor, Haji Wright’ın penaltı golüyle skoru 3-3 yaptı.89.dakikada İstanbulspor’da Onur Ergün sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.90+5.dakikada Antalyaspor'da Fernando yerini Ömer Toprak'a bıraktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve İstanbulspor evinde üç kere öne geçtiği karşılaşmada Antalyaspor ile 3-3 berabere kaldı.Bu sonuçla İstanbulspor puanını 28 yaparken, Antalyaspor puanını 33 yaptı.

Süper Lig 31.Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF