İstanbulspor'dan kritik üç puan...İstanbulspor 1 - Giresunspor 0

Spor Toto Süper Lig 32. Hafta kapanış maçında Istanbulspor evinde Giresunspor'u 1-0 yenerek son derece kritik bir galibiyet aldı.Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, Mete Kalkavan, Cevdet Kömürcüoğlu ve Süleyman Özay hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 10.dakikasında İstanbulspor Emeka Friday Eze ile 1-0 öne geçti.

Giresuspor penaltı kazandı....

17.dakikada Giresunspor, penaltı kazandı.Kazanılan penaltı atışını Rijad Bajic gole çeviremedi.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 İstanbulspor’un üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı;

Karşılaşmanın ikinci yarısında 49.dakikada İstanbulspor’da Simon Deli kırmızı kartla oyun dışında kaldı.51.dakikada İstanbulspor’da Onur Ergün sarı kart gördü.52.dakikada Giresunspor’da Hayrullah Bilazer sarı kart gördü.

60.dakikada İstanbulspor’da Valon Ethemi oyundan çıktıYerine Mehmet Yeşil oyuna girdi.69.dakikada Giresunspor’da Robert Mejia, Alper Uludağ ve Ramon Aras oyundan çıktılar.Yerine Brandley Kuwas,Tarık Can Genç ve Murat Cem Akpınar oyuna girdiler.

72.dakikada İstanbulspor’da Eduard Rroca ve Jason Lokilo oyundan çıktılar.Yerine Muammer Sarıkaya ve Adi Mehremic oyuna girdiler.74.dakikada Giresunspor’da Serginho yerini Doğan Can Davas’a bıraktı.

84.dakikada İstanbulspor’da Emeka Friday Eze ve Ali Yaşar oyundan çıktılar.Yerine Doğan Aksu ve Jetmir Topalli oyuna girdiler.Giresunspor’da ise Hayrullah Bilazer yerini Talha Ulvan’a bıraktı.90.dakikada İstanbulspor'da Okan Erdoğan, Giresunspor'da Borja Sainz sarı kart gördüler.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve İstanbulspor evinde Giresunspor'u 1-0 yendi.Bu sonuçla İstanbulspor puanını 32 yaparken, Giresunspor 27 puanda kaldı.

Süper Lig 32.Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 32. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 33.Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF