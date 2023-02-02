İstanbulspor deplasmanda kazandı…Konyaspor 0 - İstanbulspor 1
Spor Toto Süper Lg 22. Hafta maçında Konyaspor evinde İstanbulspor’a 1-0 yenildi.Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, Ümit Öztürk, Yusuf Bozdoğan ve Cem Özbay hakem üçlüsü yönetti.
Karşılaşmanın 2. Dakikasında Konyaspor’da Bruno Paz sarı kart gördü.4. dakikada İstanbulspor’da Emeka Friday Eze sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Konyaspor’da Robert Meriç oyundan çıktı.Yerine Domagoj Pavicic oyuna girdi.60. dakikada Konyaspor’da Bruna Paz ve Ahmet Oğuz oyundan çıktılar.Yerine Oğulcan Ülgün ve Cebrail Karayel oyuna girdiler.
67. Dakikada İstanbulspor Cebrail Karayel’in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.74. dakikada Konyaspor’da Endri Çekici oyundan çıktı.Yerine Uche Ikpeazu oyuna girdi.
80. Dakikada İstanbulspor’da Mahamadou Ba ve Eduard Rroca oyundan çıktılar.Yerine vefa Temel ve Adi Mehremic oyuna girdiler.83. dakikada İstanbulspor’da Okan erdoğan sarı kart gördü.90.dakikada İstanbulspor’da Duhan Aksu oyundan çıktı.Yerine Ali Yaşar oyuna girdi.90+8. dakikada Konyaspor'da Konrad Michalak sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve İstanbulspor deplasmanda Konyaspor’u 1-0 yendi.
Süper Lig 23. Hafta Maç Programı;
Tablo:TFF