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İstanbulspor evinde kaybetti

 TFF 1. Lig’in ilk haftasında İstanbulspor, evinde  Manisa FK’ya 4-3'lük skorla mağlup oldu.

14 Ağustos 2021 Cumartesi 23:00
İstanbulspor evinde kaybetti

İstanbulspor evinde kaybetti

   TFF 1. Lig’in ilk haftasında İstanbulspor, evinde  Manisa FK’ya 4-3'lük skorla mağlup oldu.Karşılaşmanın 8. dakikasında Manisa FK, Dever Orgill golü ile 1-0 öne geçti.33. dakikada Manisa FK, Andre Sousa ile skoru 2-0 yaptı.43. dakikada İstanbulspor, İbrahim Yılmaz ile durumu 2-1 yaptı.İlk yarı Manisa FK'nün 2-1 galibiyeti ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 64. dakikada İstanbulspor, İbrahim Yılmaz ile skoru 2-2 yaptı.67. dakikada Manisa FK, Dever Orgill'in golü skoru 3-2 yaptı.88. dakikada Manisa FK, Dever Orgill ile maçta skoru 4-2 yaptı.90. dakikada İstanbulspor,  İbrahim Yılmaz ile durumu 4-3 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve İstanbulspor evinde Manşisa FK'ne 4-3 yenildi.

 

Anahtar Kelimeler:
TFF 1. LigİstanbulsporManisa FK
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