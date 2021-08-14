İstanbulspor evinde kaybetti

TFF 1. Lig’in ilk haftasında İstanbulspor, evinde Manisa FK’ya 4-3'lük skorla mağlup oldu.Karşılaşmanın 8. dakikasında Manisa FK, Dever Orgill golü ile 1-0 öne geçti.33. dakikada Manisa FK, Andre Sousa ile skoru 2-0 yaptı.43. dakikada İstanbulspor, İbrahim Yılmaz ile durumu 2-1 yaptı.İlk yarı Manisa FK'nün 2-1 galibiyeti ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 64. dakikada İstanbulspor, İbrahim Yılmaz ile skoru 2-2 yaptı.67. dakikada Manisa FK, Dever Orgill'in golü skoru 3-2 yaptı.88. dakikada Manisa FK, Dever Orgill ile maçta skoru 4-2 yaptı.90. dakikada İstanbulspor, İbrahim Yılmaz ile durumu 4-3 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve İstanbulspor evinde Manşisa FK'ne 4-3 yenildi.