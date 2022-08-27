İstanbulspor ilk galibiyeti aldı....Alanyaspor 0 - İstanbulspor 1

Spor Toto Süper Lig 4. Hafta maçında Alanyaspor evinde İstanbulspor’a 1-0 yenildi.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Alanyaspor, Armaud Muşamba yerine Umut Güneş değişikliği ile başladı.47. dakikada Alanyaspor’da Leroy Fer sarı kart gördü.48. dakikada İstanbulspor, Valon Ethemi ile 1-0 öne geçti.55. dakikada Alanyaspor’da Leroy Fer ve Zinedine Ferhat oyundan çıktılar.Yerine Idrissa Doumia ve Oğuz Aydın oyuna girdiler.67. dakikada Alanyaspor’da Daniel Candelas sarı kart gördü. 71. Dakikada İstanbulspor’da İbrahim Yılmaz sarı kart gördü.Aynı dakika içersinde Alanyaspor’da Wilson Eduardo yerini Erencan Yardımcı’ya bıraktı.

72. Dakikada İstanbulspor’da İbrahim Yılmaz oyundan çıktı.Yerine Kristal Abazaj oyuna girdi.76. dakikada İstanbulsoır’da Valon Ethemi sarı kart gördü.77. dakikada Muammer Sarıkaya oyundan çıktı.Yerine Abdullah Dıjlan Aydın oyuna girdi.79. dakikada Alanyaspor’da Furkan Bakır sarı kart gördü.79. dakikada Pedro Pereira oyundan çıkarken yerine Tayfur Bingöl oyuna girdi.

81. Dakikada İstanbulspor’da Valon Ethemi, yerini Emir Kaan Gültekin’e bıraktı.86. dakikada İstanbulspor’da Kristal Abazaj sarı kart gördü.Kristal Abazaj gördüğü sarı karttan bir dakika sonra kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve İstanbulspor deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 yendi.Bu sonuçla İstanbulspor Süper Lig'de ilk galibiyeti alarak 3 puana çıkarken, Alanyaspor 5 puanda kaldı.

Alanyaspor:Runar Runarsson, Furkan Bayır, Jure Balkovec, Leroy Fer, Zinedine Ferhat, Efkan Bekiroğlu, Pedro Pereira, Yusuf Özdemir, Arnaud Lusamba, Wilson Eduardo, Daniel Candeias

İstanbulspor:David Jensen, Duhan Aksu, Mehmet Yeşil, Oğuzhan Berber, Okan Erdogan, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Melih Kabasakal, İbrahim Yılmaz, Valon Ethemi , Jetmir Topalli

Spor Toto Süper Lig 4. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Spor Toto Süper Lig 4. Hafta Puan Durumu;

Spor Toto Süper Lig 5. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF