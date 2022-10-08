İstanbulspor uzatmalarda yenildi...

Spor Toto Süper Lig 9. hafta maçında İstanbulspor evinde MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenildi.Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı, Yasin Kol, Murat Ergin Gözütok ve Ali Tuna hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 14. dakikasında İstanbulspor'da Muammer Sarıkaya sarı kart gördü.16. dakikada MKE Ankaragücü, Emre Kılınç ile 1-0 öne geçti.29..dakikada İstanbulspor'da Valon Ethemi sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında MKE Ankaragücü Taylan Antalyalı yerini Pedro Rodrigues'e bıraktı.55. dakikada İstanbulspor, Valon Ethemi ile skoru 1-1 yaptı.62. dakikada İstanbulspor'da Adi Mehremic yerini Melih Kabasakal'a bıraktı.66. dakikada MKE Ankaragücü'nde Emre Kılnç oyundan çıktı.Yerine Jese oyuna girdi.76. dakikada MKE Ankaragücü'nde Giorgi Beridze oyundan çıktı.Yerine Anastasios Chatzigiovannis oyuna girdi.77. dakikada İstanbulspor'da İbrahim Yılmaz yerini Sindri Guri'ye bıraktı.Aynı dakika içersinde MKE Ankaragücü'nde Pedro Moreira yerini Ghayas Zahid'e bıraktı.77. dakikada İstanbulspor'da Eduard Rroca yerini Aldin Cajic'e bıraktı.80. dakikada MKE Ankaragücü'nde Pedro Rodrigues sarı kart gördü.87. dakikada MKE Ankaragücü'nde Yasin Güreler sarı kart gördü.90+1. dakikada MKE Ankaragücü'nde Gökhan Akkan yerini Bahadır Güngördü'ye bıraktı.90+2. dakikada MKE Ankaragücü Ali Sowe ile skoru 2-1 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve İstanbulspor evinde MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenildi.Bu galbiyetle MKE Ankaragücü 2.ci galibiyeti alarak puanını 8 yaparken, İstanbulspor 7 puanda kaldı.

İstanbulspor: David Jensen, Duhan Aksu, Mehmet Yeşil, Oğuzhan Berber, Okan Erdogan, Adi Mehremic, Eduard Rroca, Muammer Sarıkaya, İbrahim Yılmaz, Valon Ethemi, Jetmir Topalli

Teknik Direktör:Osman Zeki Korkmaz

MKE Ankaragücü:Gökhan Akkan, Yasin Güreler, Nihad Mujakic, Uros Radakovic, Oğuz Ceylan, Pedro Moreira, Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Giorgi Beridze, Ali Sowe

Teknik Direktör:Ömer Erdoğan

Süper Lig 10. Hafta Maç Programı;