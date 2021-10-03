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İstanbul’u Koşanlar Bakırköy’de Buluştu

“İstanbul’u Koşuyorum” etkinliklerinin bu yılki üçüncü yarışı olan Bakırköy Etabı tamamlandı. Nefes kesen rekabete sahne olan koşuda 1250 sporcu ter döktü.

03 Ekim 2021 Pazar 18:15
İstanbul’u Koşanlar Bakırköy’de Buluştu

İstanbul’u Koşanlar Bakırköy’de Buluştu

 


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, Türkiye'de yol yarışları katılımcı sayılarını artırabilmek, yol yarışları katılımcılarına alternatif yarışlar düzenlemek, koşuculara seri şeklinde yarışlar sunabilmek amacıyla, 2016 yılından itibaren “İstanbul’u Koşuyorum” etkinlikleri düzenliyor. “İstanbul’u Koşuyorum” yarışlarının Kadınlar Günü Etabı ve Caddebostan Colour Run Etabı’nın ardından 2021’deki üçüncü yarışı olan Bakırköy Etabı 3 Ekim Pazar günü gerçekleştirildi. Bakırköy İDO İspark alanı önünden Zeytinburnu istikametine doğru saat 09.00’da start alan yarışta; sporcular Tarhan Kavşağı’ndan dönüş yaparak Kennedy Caddesi ve Rauf Orbay Caddesi üzerinden Yeşilköy istikametine doğru ilerledi. Havuzlu Kavşağı’ndan yapılan ikinci dönüş ile Bakırköy İDO İskelesi istikametinde devam eden sporcular yarışın başlangıç noktası olan Bakırköy İDO İspark önünde koşuyu tamamladı. 1250 sporcunun ter döktüğü etkinlik 11.00’de yapılan ödül töreninin ardından sona erdi.


DERECELER ELEKTRONİK ÇİPLERLE BELİRLENDİ

Sporcuların yarıştaki dereceleri elektronik zamanlama çipleriyle ölçüldü. Kadınlar Genel Klasman’da birincilik ipini Özlem Kaya göğüsledi. Damla Çelik ikinci, Hatice Yıldırım ise üçüncü oldu. Günün en iyi derecesini elde eden Abdullah Tuğluk, Erkekler Genel Klasman’da birinci oldu. İbrahim Erata ikincilik kürsüsüne çıktı. Alihan Yılgın ise üçüncü sırada yer aldı.

ÜSKÜDAR ETABI 10 EKİM’DE

Spor İstanbul’un organize ettiği “İstanbul’u Koşuyorum” etkinlikleri 10 Ekim’de gerçekleştirilecek Üsküdar Etabı ile devam edecek.

Anahtar Kelimeler:
İBBKoşu
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