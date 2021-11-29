İstanbul’u Koşanlar İlk Kez Esenyurt’ta Yarıştı









İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, Türkiye'de yol yarışları katılımcı sayılarını artırabilmek, yol yarışları katılımcılarına alternatif yarışlar düzenlemek, koşuculara seri şeklinde yarışlar sunabilmek amacıyla, 2016 yılından itibaren “İstanbul’u Koşuyorum” etkinlikleri düzenliyor.

“İstanbul’u Koşuyorum” yarışlarının Kadınlar Günü Etabı, Caddebostan Colour Run Etabı, Bakırköy Etabı ve Üsküdar Etabı’nın ardından bu seneki beşinci ayağı olan Esenyurt Etabı 28 Kasım Pazar günü koşuldu. Esenyurt’un ilk kez ev sahipliği yaptığı etkinlik heyecan dolu rekabete ve eğlenceli görüntülere sahne oldu. 5 km’lik parkurda koşulan Esenyurt Etabı, saat 09.00’da Doğan Araslı Bulvarı Recep Tayyip Erdoğan Parkı önünden start aldı. Katılımcılar, 8. sokak ile Halide Edip Adıvar Caddesi’nin birleşiminden dönerek karşı yönde aynı bulvar üzerinde 955. sokak birleşimine kadar ilerledi. Parkurun 3.2’inci kilometresine denk gelen dönüşün ardından aynı bulvar üzerinde yarışı sürdüren sporcular, Esenyurt Belediyesi alt geçidinden geçtikten sonra başlangıç noktasında koşuyu tamamladı. Dereceye giren sporcular için yapılan ödül töreninin ardından etkinlik sona erdi.



DERECELER ELEKTRONİK ÇİPLERLE BELİRLENDİ

Sporcuların yarıştaki dereceleri elektronik zamanlama çipleriyle ölçüldü. Kadınlar Genel Klasman’da birincilik ipini 17:06’lık derecesiyle Özlem Kaya göğüsledi. Damla Çelik 17:19’luk derecesiyle ikinci, Ezgi Kaya 17:56’lık derecesiyle üçüncü oldu. Murat Emektar 14:49’luk derecesiyle, Erkekler Genel Klasman’da birinciliği elde etti. Abdullah Tuğluk 14:52’lik derecesiyle ikincilik kürsüsüne çıktı. Mestan Turhan 15:38’lik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.