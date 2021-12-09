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İstanbul’un En Hızlı İlçesi Belli Oluyor

Aktivite dolu bir hafta sonu İstanbulluları bekliyor. Sporseverler, Spor İstanbul’un düzenleyeceği ‘Dağ Bisikleti Gece Yarışı’ ve ‘Kent Ormanı Koşusu İlçeler Yarışıyor’ etkinliklerinde bir araya gelecek.  

09 Aralık 2021 Perşembe 10:38
İstanbul’un En Hızlı İlçesi Belli Oluyor

İstanbul’un En Hızlı İlçesi Belli Oluyor
 


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, İstanbul’un daha aktif, enerji dolu ve sağlıklı bir şehir olması amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Yıl boyunca spor okullarında çocukları sporla tanıştıran, açık hava egzersizleriyle şehrin dört bir yanına hareket getiren, organize ettiği turnuva ve yarışlarla kente dinamizm ve renk katan İBB Spor İstanbul, aralık ayının soğuk günlerini spor etkinlikleriyle ısıtacak. Bisiklet tutkunlarının merakla beklediği ‘Dağ Bisikleti Gece Yarışı’ 11 Aralık 2021 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Florya Atatürk Ormanı’nda düzenlenecek yarış saat 18:00’de başlayacak. Bir turun 2,2 km olduğu parkurda, kategorilere göre en az 6 en fazla 11 tur atılarak yarış tamamlanacak.

İLÇELER YARIŞACAK
Spor İstanbul’un düzenleyeceği “Kent Ormanı Koşusu İlçeler Yarışıyor” etkinliğinde şehrin en hızlı koşuculara sahip ilçesi belli olacak. N Kolay 43. İstanbul Maratonu’na katılarak 42K ve 15K yarışlarında kadın ve erkek kategorilerinde kendi ilçelerinde ilk 3’e giren sporcular, Hacıosman Kent Ormanı’nda kozlarını paylaşacak. 6,5 km’lik parkurda gerçekleştirilecek yarış 12 Aralık 2021 Pazar günü saat 10:00’da başlayacak.
 

PROGRAM
11 Aralık Cumartesi

14:00 - 16:00      : Teknik Kontrol
16:00 - 17:30      : Parkur Tanıma (Serbest Antrenman)

18:00                     : Genç Kadınlar, Elit Kadınlar, Master Kadınlar, Master 30 Erkekler, Master 40 Erkekler ve 50+ Erkekler Başlangıç
19:30                     : Genç Erkekler, Elit Erkekler Başlangıç
21:00                     : Ödül Töreni
 

12 Aralık Pazar
09:30 Isınma
10:00 Yarış Başlangıç
10:30 Yarış Bitiş
11:00 Ödül Töreni
11:30 Kapanış

Anahtar Kelimeler:
İBB
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