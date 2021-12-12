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İstanbul’un En Hızlı İlçesi Ümraniye

Spor İstanbul’un düzenlediği ‘Kent Ormanı Koşusu İlçeler Yarışıyor’ etkinliği sona erdi. Hacıosman Kent Ormanı’nda gerçekleştirilen yarışta İstanbul’un en hızlı koşuculara sahip ilçesi Ümraniye oldu.

12 Aralık 2021 Pazar 20:40
İstanbul’un En Hızlı İlçesi Ümraniye

İstanbul’un En Hızlı İlçesi Ümraniye


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, 7 Kasım 2021’de N Kolay 43. İstanbul Maratonu’na katılarak 42K ve 15K yarışlarında kendi ilçelerinde, kadın ve erkek kategorilerinde dereceye giren koşucuları ‘Kent Ormanı Koşusu İlçeler Yarışıyor’  etkinliğinde bir araya getirdi. Hacıosman Kent Ormanı’nda 12 Aralık 2021 Pazar günü gerçekleştirilen yarış saat 10.00’da başladı.  

6,5 km’lik parkurda düzenlenen koşuya 201 sporcu katıldı. Eğlenceli görüntülere ve büyük çekişmeye sahne olan etkinlik, dereceye giren sporcular için yapılan ödül töreninin ardından sona erdi.

EN HIZLI KADIN VE ERKEK KOŞUCU ÜMRANİYE’DEN ÇIKTI

Kent Ormanı Koşusu İlçeler Yarışıyor’da kadınlar kategorisinin birincisi 0:29:02’lik derecesiyle Ümraniye’den yarışa katılan Nuray Bulut Göktepe oldu. Kadınlar kategorisinde Beşiktaş ilçesini temsil eden Beyza Fatma Güzel 0:29:42’lik derecesiyle ikinci; Beyoğlu’ndan yarışa katılan Tuğçe Yalankoz 0:30:13’lük derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

Kent Ormanı Koşusu İlçeler Yarışıyor’da erkekler kategorisinin birincisi de Ümraniye’den çıktı. Birinciliği elde eden Yücel Aydın 0:23:45’lik derecesiyle parkurun en hızlı ismi oldu.

Gaziosmanpaşa’dan yarışa katılan Orhan Başıbüyük 0:24:30’luk derecesiyle yarışı ikinci sırada tamamladı. Tuzla’yı temsil eden Ercan Kitapçıoğlu ise 0:24:43’lük derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
SporistanbulİBB
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