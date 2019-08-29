İşte Galatasaray’ın muhtemel rakipleri

Galatasaray'ın Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde rakipleri bugün belli oluyor.Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu. İşte bugün saat 19.00'da gerçekleştirilecek kura öncesi oluşan torbalar ve bu sezon grup aşamasında yer alacak takımlar.UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu heyecanı sona ererken, Düşler Sahnesi’ndeki bu sezonki tek temsilcimiz Galatasaray’ın da muhtemel rakipleri belli oldu. Bugün saat 19.00’da yapılacak olan kura çekiminde Galatasaray, 4. torbada yer alıyor. İşte torbalar:

1. Torba: Liverpool, Chelsea, Barcelona, Manchester City, Juventus, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Zenit

2. Torba: Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Napoli, Shakhtar Donetsk, Tottenham Hotspur, Ajax, Benfica

3. Torba: O. Lyon, Bayer Leverkusen, Red Bull Salzburg, Olympiacos, Club Brugge, Valencia, Inter, Dinamo Zagreb

4. Torba: Lokomotiv Moskova, Genk, Galatasaray, RB Leipzig, Slavia Prag, Kızılyıldız, Atalanta, Lille

(Sözcü)