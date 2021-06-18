Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İsveç'te kaptan gemisini kurtardı

EURO 2020 E Grubu’nda İsveç, Slovakya'yı1-0 yendi.

18 Haziran 2021 Cuma 18:11
İsveç'te kaptan gemisini kurtardı

İsveç'te kaptan gemisini kurtardı

   EURO 2020 E Grubu’nda İsveç, Slovakya'yı1-0 yendi.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere sonuçlandı.İkinci yarıda iki takımın da tehlikeli pozisyonlar bulduğu maçta kaleciler Olsen ve Dubravka önemli kurtarışlar yaptı.76. dakikada İsveç golü buldu.İsveç 76. dakikada penaltı kazandı.Forsberg penaltıyı gole çevirmedi ve İsveç karşılaşmada 1-0 öne geçti.Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca İsveç, Slovakya'yı 1-0 mağlup etti. İsveç bu galibiyetle puanını 4'e yükseltti.

Anahtar Kelimeler:
İsveçSlovakya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray'dan taraftara UEFA müjdesi
Galatasaray'dan taraftara UEFA müjdesi
Tecrübeli hoca yoğun bakıma kaldırıldı
Tecrübeli hoca yoğun bakıma kaldırıldı
Hollanda grubunda liderliği garantiledi
Hollanda grubunda liderliği garantiledi
Belçika 2- Danimarka 1
Belçika 2- Danimarka 1
Ukrayna iddiasını sürdürdü
Ukrayna iddiasını sürdürdü
İtalya 2.Tura yükselmeyi garantiledi
İtalya 2.Tura yükselmeyi garantiledi
Milliler işi zora soktu I Türkiye 0- Galler 2
Milliler işi zora soktu I Türkiye 0- Galler 2
Rusya 1- Finlandiya 0
Rusya 1- Finlandiya 0
Galatasaray'ın rakibi PSV oldu
Galatasaray'ın rakibi PSV oldu
Erken finalin galibi Fransa
Erken finalin galibi Fransa

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim