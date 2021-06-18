İsveç'te kaptan gemisini kurtardı

EURO 2020 E Grubu’nda İsveç, Slovakya'yı1-0 yendi.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere sonuçlandı.İkinci yarıda iki takımın da tehlikeli pozisyonlar bulduğu maçta kaleciler Olsen ve Dubravka önemli kurtarışlar yaptı.76. dakikada İsveç golü buldu.İsveç 76. dakikada penaltı kazandı.Forsberg penaltıyı gole çevirmedi ve İsveç karşılaşmada 1-0 öne geçti.Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca İsveç, Slovakya'yı 1-0 mağlup etti. İsveç bu galibiyetle puanını 4'e yükseltti.