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İsviçre penaltı atışlarıyla çeyrek finalde

EURO 2020 Son 16 turunda İsviçre, Fransa'sı penaltı aatışları sonrası eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı

29 Haziran 2021 Salı 07:23
İsviçre penaltı atışlarıyla çeyrek finalde

İsviçre penaltı atışlarıyla çeyrek finalde

   EURO 2020 Son 16 turunda İsviçre, Fransa'sı penaltı aatışları sonrası eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı.Karşılaşmada 15.dakikada İsviçre, Seferovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısıı İsviçre 1-0 önde tamamladı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında İsviçre 54.dakikada Ricardo Rodrigues'in ayağından penaşltı kaçırdı.57.dakikada Fransa, Benzema ile skoru 1-1 yaptı59.dakikada Fransa, Benzema golüyle 2-1 öne geçti. 75.dakika Fransa, Pogba'nın golüyle 3-1 öne geçti. 82.dakikada İsviçre, Seferovic ile skoru 3-2 yaptı.90.dakikada İsviçre Gavranovic ile skoru 3-3 yaptı.Karşılaşmanın normal süresi 3-3 berabere tamamlandı.Uzatma dakilarında da iki takım gol atamayınca karşılaşmada penaltı atışlarına gidildi.

Penaltı Atışları

İsviçre'de ilk penaltıyı Gavranovic kullandı ve skor 3-4

Fransa'da ilk penaltıyı Pogba kullandı ve skor 4-4

İsviçre'de 2.penaltıyı Schar kullandı ve skor 4-5

Fransa'da 2.penaltıyı Giroud kullandı ve skor 5-5

İsviçre'de 3.penaltıyı Akanji kullandı ve skor 5-6

Fransa'da 3.penaltıyı Marcus Thuram kullandı ve skor 6-6

İsviçre'de 4.penaltıyı Vargas kullandı ve skor 6-7

Fransa'da 4.penaltıyı Kimpembe kullandı ve skor 7-7

İsviçre'de 5.penaltıyı Mehmedi kullandı ve skor 7-8

Fransa'da 5.penaltıyı Mbappe kullandı ve kaçırdı! 7-8

   Seri penaltı vuruşları sonucu 5-4 üstünlük sağlayan İsviçre çeyrek finale çıkarak, İspanya'nın rakibi oldu.

 

Anahtar Kelimeler:
Fransaİsviçre
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