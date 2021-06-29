İsviçre penaltı atışlarıyla çeyrek finalde
EURO 2020 Son 16 turunda İsviçre, Fransa'sı penaltı aatışları sonrası eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı.Karşılaşmada 15.dakikada İsviçre, Seferovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısıı İsviçre 1-0 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında İsviçre 54.dakikada Ricardo Rodrigues'in ayağından penaşltı kaçırdı.57.dakikada Fransa, Benzema ile skoru 1-1 yaptı59.dakikada Fransa, Benzema golüyle 2-1 öne geçti. 75.dakika Fransa, Pogba'nın golüyle 3-1 öne geçti. 82.dakikada İsviçre, Seferovic ile skoru 3-2 yaptı.90.dakikada İsviçre Gavranovic ile skoru 3-3 yaptı.Karşılaşmanın normal süresi 3-3 berabere tamamlandı.Uzatma dakilarında da iki takım gol atamayınca karşılaşmada penaltı atışlarına gidildi.
Penaltı Atışları
İsviçre'de ilk penaltıyı Gavranovic kullandı ve skor 3-4
Fransa'da ilk penaltıyı Pogba kullandı ve skor 4-4
İsviçre'de 2.penaltıyı Schar kullandı ve skor 4-5
Fransa'da 2.penaltıyı Giroud kullandı ve skor 5-5
Fransa'da 3.penaltıyı Marcus Thuram kullandı ve skor 6-6
İsviçre'de 4.penaltıyı Vargas kullandı ve skor 6-7
Fransa'da 4.penaltıyı Kimpembe kullandı ve skor 7-7
İsviçre'de 5.penaltıyı Mehmedi kullandı ve skor 7-8
Fransa'da 5.penaltıyı Mbappe kullandı ve kaçırdı! 7-8
Seri penaltı vuruşları sonucu 5-4 üstünlük sağlayan İsviçre çeyrek finale çıkarak, İspanya'nın rakibi oldu.