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İtalya 2.Tura yükselmeyi garantiledi

 EURO 2020'de İtalya, A Grubu’ndaki ikinci maçında İsviçre’yi de 3-0’la yenerek bir üst tura yükselmeyi garantileyen ilk takım oldu.

17 Haziran 2021 Perşembe 07:52
İtalya 2.Tura yükselmeyi garantiledi

İtalya 2.Tura yükselmeyi garantiledi

   EURO 2020'de İtalya, A Grubu’ndaki ikinci maçında İsviçre’yi de 3-0’la yenerek bir üst tura yükselmeyi garantileyen ilk takım oldu.Karşılaşmada 26. dakikada İtalya, Manuel Locatelli ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 İtalya'nın galibiyeti ile sona erdi.
       Karşılaşmanın ikinci yarısında 52. dakikada Manuel Locatelli ile İtalya skoru 2-0 yaptı.89. dakikada İtalya,  Ciro Immobile durumu 3-0 yaptı ve karşılaşma İtalya'nın 3-0 galibiyeti ile sona erdi.

    İsviçre’yi 3-0 mağlup eden İtalya, gruptaki puanını 6 yaparak Galler’le oynayacağı son maç öncesinde rahat bir nefes aldı. İlk maçta Galler ile berabere kalan İsviçre ise, Türkiye ile oynayacağı son maç öncesinde bir üst tura yükselme şansını mucizelere bıraktı.

   İtalya son maçını 20 Haziran’da Galler ile oynayacakken, İsviçre aynı gün Türkiye ile karşılaşacak.

Anahtar Kelimeler:
EURO 2020Italyaİsviçre
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