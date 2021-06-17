İtalya 2.Tura yükselmeyi garantiledi
EURO 2020'de İtalya, A Grubu’ndaki ikinci maçında İsviçre’yi de 3-0’la yenerek bir üst tura yükselmeyi garantileyen ilk takım oldu.Karşılaşmada 26. dakikada İtalya, Manuel Locatelli ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 İtalya'nın galibiyeti ile sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 52. dakikada Manuel Locatelli ile İtalya skoru 2-0 yaptı.89. dakikada İtalya, Ciro Immobile durumu 3-0 yaptı ve karşılaşma İtalya'nın 3-0 galibiyeti ile sona erdi.
İtalya son maçını 20 Haziran’da Galler ile oynayacakken, İsviçre aynı gün Türkiye ile karşılaşacak.