İtalya 53 yıl sonra şampiyon

EURO 2020 şampiyonu İtalya.Penaltı atışları sonucunda İngiltere'yi 3-2 mağlup eden İtalya, tarihi bir şampiyonluk elde etti.İtalya, Roberto Mancini yönetiminde 53 yıl sonra ilki başardı.Karşılaşmanın 2. dakikasında İngiltere, Luke Shaw’ın golüyle 1-0 öne geçti.İlk yarı 1-0 İngilizlerin galibiyeti ile sonuçlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 67. dakikada İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci’nin skoru 1-1 yatı.Karşılaşmada normal süre beraberlikle sona erdi. İki uzatma devresinde de gol sesi çıkmayınca dev maç penaltılara gitti.

Seri penaltı atışlarında rakibine 3-2’lik üstünlük sağlayan İtalya, Teknik Direktör Roberto Mancini yönetiminde şampiyonluğunu ilan etti. Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk şampiyonluğunu 1968 yılında yaşayan İtalya, tarihinde ilk kez bu turnuvada finale kalan ev sahibi İngiltere karşısında elde ettiği zaferle tarihi bir başarıya imza atarak ikinci şampiyonluğunu elde etti.