İtalya grubunu lider tamamladı
EUOR 2020 A Grubu üçüncü maçında İtalya, Galler’i 1-0 mağlup etti ve grubunu lider olarak tamamladı.Karşılaşmanın tek golü 39. dakikadaİtalya adına Matteo Pessina'dan geldi.İlk yarı İtalyanın 1-0 galibiyeti ile sona erdi.Galler, Ethan Ampadu’nun kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.Karşılaşmayı İtalya 1-0 kazandı.
İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini’nin hemen hemen tamamı yedek kadroyla çıktığı maçta Galler karşısında oldukça etkili bir oyun ortaya koyan ‘Gök Mavililer’, grubu dokuz puanla gol yemeden bitirdi. Üç maçta yedi gol atan İtalya, yedekleriyle kazandığı maç sonrası turnuvanın favorilerinden olduğunu bir kez daha gösterdi.
Grupta İtalya 9 puanla lider olurken, Galler 4 puanla ikinci oldu.
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