İtalya grubunu lider tamamladı

EUOR 2020 A Grubu üçüncü maçında İtalya, Galler’i 1-0 mağlup etti ve grubunu lider olarak tamamladı.Karşılaşmanın tek golü 39. dakikadaİtalya adına Matteo Pessina'dan geldi.İlk yarı İtalyanın 1-0 galibiyeti ile sona erdi.Galler, Ethan Ampadu’nun kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.Karşılaşmayı İtalya 1-0 kazandı.

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini’nin hemen hemen tamamı yedek kadroyla çıktığı maçta Galler karşısında oldukça etkili bir oyun ortaya koyan ‘Gök Mavililer’, grubu dokuz puanla gol yemeden bitirdi. Üç maçta yedi gol atan İtalya, yedekleriyle kazandığı maç sonrası turnuvanın favorilerinden olduğunu bir kez daha gösterdi.

Galler ise İtalya’ya 1-0 yenilmesine rağmen, İsviçre beraberliği ve Türkiye galibiyeti sonrası grupta ikinci olarak bir üst tura yükselmeyi başardı. Karşılaşmanın 39. dakikasında Pessina’nın kaydettiği gol maçın sonucunu belirledi. İtalya, Galler karşısından baskılı bir futbol oynarken, birçok gol pozisyonundan ise yararlanamadı.

Grupta İtalya 9 puanla lider olurken, Galler 4 puanla ikinci oldu.

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