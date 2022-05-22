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İtalya Serie A'da Şampiyon Milan

 Son haftaya Inter'in 2 puan önünde ilk sırada giren Milan, Sassuolo’yu deplasmanda 3-0 yenerek Şampiyona oldu.

22 Mayıs 2022 Pazar 20:47
İtalya Serie A'da Şampiyon Milan

İtalya Serie A'da Şampiyon Milan

   Son haftaya Inter'in 2 puan önünde ilk sırada giren Milan, Sassuolo’yu deplasmanda 3-0 yenerek Şampiyona oldu.Karşılaşmanın 17. Dakikasında Milan Olivier Giroud ile 1-0 öne geçti.32. dakikada Milan yine Olivier Giroud ile skoru 2-0 yaptı.34. dakikada Milan’da Sandro Tonali sarı kart gördü.36. dakikada Milan Franck Kessie ile skoru 3-0 yaptı.37. dakikada Sassuolo’da Maxime Lopez sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısını Milan 3-0 önde tamamladı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısına Sassuolo Maxime Lopez yerine Francesco Magnanelli değişikliği ile başladı.Milan’da da Sandra Tonali yerini İsmael Bennacer’e bıraktı.53. dakikada Sassuolo’da Giorgos Kiriapoulos sarı kart gördü.58. dakikada Sassuolo’da David Frattesi oyundan çıkarken yerine Hamed Junior Traore oyuna girdi.68. dakikada Sassuolo’da Domenico Berardi oyundan çıktı.Yerine Gregoire Defrel oyuna girdi.72. dakikada Milan’da Olivier Giroud  ve Rade Krunic oyundan çıktılar.Yerine Zlatan Ibrahimoviç ve Brahim Diaz oyuna girdi.81. dakikada Milan’da Alexis Saelemaekers ve Fikayo Tomori oyundan çıktılar.Yerine Alssandro Florenzi ve Alessio Romagnoli oyuna girdi.82. dakikada Sassuolo’da Gianmarco Ferrari ve Andrea Consigli oyundan çıktılar.yerine Federico peluso ve Giacomo Satalino oyuna girdiler.Karşılaşmadan Milan 3-0 galip ayrılarak 86 puanla İtalya Serie A Şampiyonu oldu.

Anahtar Kelimeler:
Milanİtalya Serie A
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