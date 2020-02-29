İtalya Serie A’da corona virüsü maç erteletti

İtalya Seria A'da corona virüsü nedeniyle bazı maçlar ertelendi.Serie A'da Juventus-Inter, Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-SPAL ve Sassuolo-Brescia maçları corona virüsü önlemleri doğrultusunda 13 Mayıs'a ertelendi.

Corona virüsü dünyada kabus olmaya devam ediyor. Çin’de başlayan ve tüm dünyayı alarma geçiren virüs, İtalya’da görülmesinin ardından futbol maçlarının da ertelenmesine neden oldu.

Bu hafta oynanması planlanan Juventus-Inter, Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-SPAL ve Sassuolo-Brescia karşılaşmaları 13 Mayıs tarihine ertelendi. Söz konusu maçların ertelendiği tarihte oynanması gereken İtalya Kupası Finali de 20 Mayıs’a ertelendi.

Corona virüsü endişesi nedeniyle Serie A’da geçen hafta da Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari ve Inter-Sampdoria maçları ertelenmişti.

İSVİÇRE DE TÜM MAÇLARI ERTELEDİ!

İsviçre Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklama ile hafta sonu oynanacak olan İsviçre Süper Ligi ve Challenge Ligi’ndeki maçlar corona virüsü nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Koronavirüs nedeniyle bir ülke daha futbol maçlarını ertelemek durumunda kaldı. Son rakamlara göre 15 İsviçre vatandaşının corona virüse yakalanması nedeniyle karantina altında olmasından dolayı İsviçre’de futbolun oynandığı en üst düzey iki ligde bu hafta oynanacak olan karşılaşmalar ileri bir tarihe ertelendi.

İsviçre Futbol Federasyonu yetkilileri, önümüzdeki günlerde kulüp yetkilileri ile bir görüşme yaparak ligin ilerleyişi konusunda fikir alışverişinde bulunacak. Yetkililerin gündeminde, önümüzdeki haftalarda oynanacak olan karşılaşmaların bir kısmını seyircisiz oynama konusu da olacak.

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