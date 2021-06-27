İtalya uzatmalarda çeyrek finale yükseldi
EURO 2020 son 16 Turu maçında İtalya, Avusturya'yı uzatmalarda 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.İngiltere’nin Wembley Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. İtalya’nın hücumda oldukça etkisiz kaldığı, Avusturya’nın güçlü rakibine zaman zaman zor anlar yaşattığı karşılaşmada turu geçen takım uzatmada belli oldu. Karşılaşmanın normal süresi 0-0 berabere tamamlandı.Uzatma dakilkalarında 95. dakikada 95. dakikada İtalya, Federico Chiesa ile 1-0 öne geçti.105. dakikada Matteo Pessina, İtalya'yı 2-0 öne geçiren golü attı.114. dakikada Avusturya, Sasa Kalajdzic ile 2-1 yaptı.Karşılaşmadan İtalya 2-1 galip ayrıldı ve çeyrek finale adını yazdırdı.