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İzlanda'ya insanlık dersi verdik

Türk Milli Takımı'na maç öncesi hava limanında uygulanan skandal davranışlara ev sahipliği yapan İzlanda'ya, İstanbul'da utandıran uygulama.

İzlanda'ya insanlık dersi verdik

Türk Milli Takımı'na maç öncesi hava limanında uygulanan skandal davranışlara ev sahipliği yapan İzlanda'ya, İstanbul'da utandıran uygulama.

14 Kasım 2019 Perşembe 09:20
İzlanda'ya insanlık dersi verdik

İzlanda'ya insanlık dersi verdik

Milli Maç öncesi İzlanda'da Türk ekibi Hava Limanı'nda 3 saat bekleten ve kaba davranışlara, Türkiye'den utandıran cevap. İzlanda ekibine insanlık dersi veren Türkiye, Antalya'da kampa girecek olan konuk ekibi bekletmeden transferini sağladı.


Cumartesi günü Antalya’ya gelip kampa giren ve dün de buradan İstanbul’a gelen İzlanda kafilesi havaalanında her hangi bir olumsuzlukla karşılaşmadan, otobüsle alandan ayrılıp, oteline gitti. İzlanda’daki maçta Türkiye’yi havaalanında 3 saat bekletmiş, Emre Belözoğlu’na tuvalet fırçası uzatılmıştı.


TÜRKİYE İZLANDA MİLLİ MAÇI SAAT 20.00'DE 


İki ekibin karşı karşıya gelecekleri milli müsabaka 14 Kasım 2019 Perşembe günü oynanacak. Türk Telekom Arena’daki mücadele saat 20.00’de başlayacak ve TRT1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.


H GRUBU PUAN DURUMU


Grupta oynadığı 8 maçtan 6’sını kazanan A Milli Takım sadece 1 kez mağlup olmuş ve topladığı 19 puanla grubun ilk sırasına yerleşmişti. Millilerimizde aynı puana sahip olan Fransa ise ikili averajla millilerimizin gerisinde yer alıyor. 15 puanla sahip olan İzlanda grubun üçüncü sırasında bulunurken bu müsabaka da onlar için oldukça kritik. Grubun dördüncü sırasında bulunan Arnavutluk 12, 5. sırasında bulunan Andorra 3, son sırada yer alan Moldova ise 3 puana sahip.
 

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