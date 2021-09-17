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İzmir derbisinin galibi Altay

Süper Lig'in 5. haftasında İzmir derbisinde Altay, Göztepe'yi 2-1 yendi.

17 Eylül 2021 Cuma 21:51
İzmir derbisinin galibi Altay

İzmir derbisinin galibi Altay

   Süper Lig'in 5. haftasında İzmir derbisinde Altay, Göztepe'yi 2-1 yendi.Karşılaşmanın 26. dakikasında Göztepe Soner Aydoğdu'nun ,penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 71.dakikada Leandro Kappel, Altay'a beraberliği getiren golü kaydetti.90+3.dakikada Altay geri dönüşe imza attı! Siyah-Beyazlılar'ın Portekizli golcüsü harika bir golle takımını 2-1 öne geçirdi.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Altay, Göztepe'yi 2-1 yendi.

    Bu sonuçla Altay puanını 9 yaparkeni Göztepe 5 puanda kaldı.

Altay: Lis, Murat Akça, Cebrail, Naderi, Zeki, Poko, Thaciano, Rodriguez, Thiam, Bamba, Kappel

Göztepe: İrfan Can, Kahraman, Arslanagic, Berkan Emir, Tijanic, Kerim Alıcı, Soner, Obinna, Lourency, Cherif Ndiaye, Halil

Anahtar Kelimeler:
AltayGöztepe
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