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Japonya 0 - Kosta Rika 1

2022 Dünya Kupası E Grup maçında Japonya, Kosta Rika'ya 1-0 yenildi.

27 Kasım 2022 Pazar 18:12
Japonya 0 - Kosta Rika 1

Japonya 0 - Kosta Rika 1

   2022 Dünya Kupası E Grup maçında Japonya, Kosta Rika'ya 1-0 yenildi.Karşılaşmanın 41. dakikasında Kosta Rika'da Anthony Contreas sarı kart gördü.44. dakikada japonya'da Miki Yamane sarı kart gördü.karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 61. dakikada Kosta Rika'da Celso Borges sarı kart gördü.70. dakikada Kosta Rika'da Francisco Calvo sarı kart gördü.81. dakikada Kosta Rika, Keysher Fuller'in golüyle 1-0 öne geçti.84. dakikada Japonya'da Ko Itakura sarı kart gördü.90. dakikada Japonya'da  Wataru Endo sarı kart gördü.Karşılaşmadan Kosta Rika 1-0 üstün ayrıldı.

Japonya:Shuichi Gonda-Miki Yamane-Ko Itakura-Yuto Nagatomo-Maya Yoshida-Wataru Endo-Hidemasa Morita-Daichi Kamada-Ritsu Doan-Ayase Ueda-Yuki Soma 

Kosta Rika:Keylor Navas-Keysher Fuller-Oscar Duarte-Bryan Oviedo-Francisco Calvo-Kendall Waston-Celso Borges-Anthony Contreas-Joel Campbell-Gerson Torres-Yeltsin Tejeda    

  

Anahtar Kelimeler:
JaponyaKosta Rika
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