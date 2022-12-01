Japonya ve İspanya son 16’da…. Japonya 2 - İspanya 1

2022 Dünya Kupası E Grup maçında Japonya, İspanya'yı 2-1 yenerek 6 puanla grup lideri olarak, İspanya ise 4 puan ve averajla grup ikincisi olarak son 16’ya kaldılar.Japonya’nın rakibi Hırvatistan olurken, İspanya'nın rakibi Fas oldu.Karşılaşmanın 12. Dakikasında İspanya, Alvaro Morata ile 1-0 öne geçti.39. dakikada Japonya’da Ko Itakura sarı kart gördü.44. dakikada Japonya’da Shogo Taniguchi sarı kart gördü.45. dakikada Japonya’da Maya Yoshida sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı İspanya’nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına Japonya’da Takefusa Kubo ve Yuto Nagatomo yerine Ritsu Doan ve Kaoru Mitoma oyuna girdiler.İspanya’da ise Cesar Azpilicueta yerini Dani Carvajal’e bıraktı.Japonya 48. Dakikada Ritsu Doan ile skoru 1-1 yaptı.53. dakikada Japonya, Ao Tanaka ile 2-1 öne geçti.

Karşılaşmanın 56. Dakikasında İspanya’da Nicholas Williams ve Alvaro Morata oyundan çıktılar.Yerine Ferran Torres ve Marco Asensio oyuna girdiler.62.dakikada Japonya’da Daizen Maeda yerini Takuma Asano’ya bıraktı.68. dakikada İspanya’da Gavi ve Alejandro Balde oyundan çıktılar.Yerine Ansu Fati ve Jordi Alba oyuna girdiler.68. dakikada Japonya’da Daichi Kamada yerini Takehiro Tomiyasu oyuna girdi.87. dakikada Japonya'da Ao Tanaka yerini Wataru Endo'ya bıraktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Japonya, İspanya'yı 2-1 yendi.Bu sonuçla Japonya 6 puanla grup lideri olarak son 16'a girerken, İspanya 4 puanla grup ikinci olarak son 16'a kaldı.

Japonya:Shuichi Gonda, Shogo Taniguchi, Ko Itakura, Yuto Nagatomo, Maya Yoshida, Takefusa Kubo, Hidemasa Morita, Daichi Kamada, Ao Tanaka, Junya Ito, Daizen Maeda

İspanya:Unai Simon, Cesar Azpilicueta, Pau Torres, Alejandro Balde, Sergio Busquets, Gavi, Rodri, Pedri, Alvaro Morata, Nicholas Williams Arthuer, Dani Olmo