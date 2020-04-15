Jarrod Jones Darüşşafaka Tekfen kadrosunda



Darüşşafaka Tekfen, yeni sezon için kadrosuna en önemli isimlerden birini daha kattı. Kulüpten yapılan bilgilendirme açıklamasında şu bilgiler verildi;

Darüşşafaka Tekfen 2019 –2020 Sezonu başında, Darüşşafaka Tekfen kadrosuna katılan, mücadele ettiğimiz,EuroCup, Türkiye Kupası ve İNG Basketbol Ligi yolculuğumuzda gösterdiği performansla önemli katkılar sağlayan oyuncumuz, Jarrod JONES ile devam eden sözleşmemiz karşılıklı mutabakat ile sonlanmıştır.

2019 –2020 Sezonu başında, Darüşşafaka Tekfen kadrosuna katılan, mücadele ettiğimiz,EuroCup, Türkiye Kupası ve İNG Basketbol Ligi yolculuğumuzda gösterdiği performansla önemli katkılar sağlayan oyuncumuz, Jarrod JONES ile devam eden sözleşmemiz karşılıklı mutabakat ile sonlanmıştır.

Jarrod Jones’a, Darüşşafaka Tekfen, olarakyapmış olduğu katkılardan dolayı, teşekkür eder, bundan sonraki basketbol hayatında başarılar dileriz.

