 Jese Rodriguez, Ankaragücü'nde

Süper Lig’in yeni takımlarından

Ankaragücü, bir dönem Real Madrid ve PSG formalarını giyen Jese Rodriguez'i kadrosuna kattı. “O geldi” başlığı ile paylaşılan videoda 29 yaşındaki İspanyol oyuncunun, “Haftaya Perşembe günü hepinizi Esenboğa'ya bekliyorum” sözlerine yer verildi.Real Madrid alt yapısından yetişen 29 yaşındaki forvet, 2016 yılında PSG’ye 25 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.