Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

 Jese Rodriguez, Ankaragücü'nde

Süper Lig’in yeni takımlarından Ankaragücü, bir dönem Real Madrid ve PSG formalarını giyen Jese Rodriguez'i kadrosuna kattı.

29 Haziran 2022 Çarşamba 09:30
 Jese Rodriguez, Ankaragücü'nde

 Jese Rodriguez, Ankaragücü'nde

   Süper Lig’in yeni takımlarından Ankaragücü, bir dönem Real Madrid ve PSG formalarını giyen Jese Rodriguez'i kadrosuna kattı. “O geldi” başlığı ile paylaşılan videoda 29 yaşındaki İspanyol oyuncunun, “Haftaya Perşembe günü hepinizi Esenboğa'ya bekliyorum” sözlerine yer verildi.Real Madrid alt yapısından yetişen 29 yaşındaki forvet, 2016 yılında PSG’ye 25 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

ANKARAGÜCÜ’NÜN AÇIKLAMASI

“Kulübümüz, başarılı forvet oyuncusu Jese Rodriguez ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayarak, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürdü.

Yapılan imza törenine Başkanımız Sayın Faruk Koca ve Futbol Koordinatörümüz Sayın Emre Yıldız katıldı.”

(Skor)

Son Güncelleme: 29.06.2022 09:33
Anahtar Kelimeler:
Jese RodriguezAnkaragücü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emre Mor Fenerbahçe'de
Emre Mor Fenerbahçe'de
Fenerbahçe'den gol şov | Fenerbahçe 4 -Tirana 0
Fenerbahçe'den gol şov | Fenerbahçe 4 -Tirana 0
Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı Polonya'da oynanacak
Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı Polonya'da oynanacak
Dursun Özbek: Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacağız!
Dursun Özbek: Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacağız!
Fenerbahçe ilk hazırlık maçına çıktı.Fenerbahçe 2 - FC Shkupi 2
Fenerbahçe ilk hazırlık maçına çıktı.Fenerbahçe 2 - FC Shkupi 2
Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ali Koç oldu
Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ali Koç oldu
TFF Kulüplerin harcama limitlerini açıkladı.
TFF Kulüplerin harcama limitlerini açıkladı.
Johnathan Motley, Fenerbahçe Beko'da
Johnathan Motley, Fenerbahçe Beko'da
Fenerbahçe taraftarından büyük destek
Fenerbahçe taraftarından büyük destek
Fenerbahçe Beko'nun yeni hocası Dimitris Itoudis
Fenerbahçe Beko'nun yeni hocası Dimitris Itoudis

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim