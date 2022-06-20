Johnathan Motley, Fenerbahçe Beko'da

Fenerbahçe Beko ABD'li pivot Johnattan Motley ile anlaştı.Fenerbahçe Spor Kulubü resmi sitesinden yapılan açıklamada Johnathan Motleyin iki yıllığına sarı lacivert renklere transfer edildiği açıklandı.Fenerbahçe Spor Kulubü'nün açıklaması şöyle;

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Birleşik Amerikalı pivot Johnathan Motley (2.06, 1995) ile iki yıllık anlaşmaya varmıştır.

Johnathan Motley kimdir?

4 Mayıs 1995 tarihinde Houston, Texas’ta dünyaya gelen Johnathan Motley, 2013-2017 yılları arasında Baylor formasıyla kolej kariyerini geçirdi. Motley, kolejdeki son sezonunda 17.3 sayı, 9.9 ribaund, 2.3 asist ve 1.1 blok ortalamaları tutturdu.

İlk sözleşmesini 2017-18’de NBA takımlarından Dallas Mavericks ile yapan Motley, aynı sezonda G-League ekiplerinden Texas Legends forması da giydi. Johnathan Motley, 2018-19 ve 2019-20 sezonlarını ise Los Angeles Clippers ve Agua Clients Clippers (G-League) ekiplerinde tamamladı.

2020-21 sezonu başında NBA ekiplerinden Phoenix Suns ile anlaşma imzalayan ancak aralık ayında serbest kalan Motley, 2020-21 sezonunu Kore Ligi ekiplerinden Incheon ET Land Elephants takımında bitirdi. Johnathan Motley, bu takımda yakaladığı 20.7 sayı, 8.9 ribaund, 3.3 asist ve 1.4 blok ortalamalarıyla dikkat çekti.

Johnathan Motley, Avrupa'daki ilk kontratını 2021-22 sezonu başında Rusya temsilcisi Lokomotiv Kuban’dan aldı. Kuban ile hem EuroCup’ta hem de VTB Ligi’nde boy gösteren Motley, harika bir sezonu geride bıraktı. EuroCup’ta 9 maçta forma giyen Birleşik Amerikalı uzun oyuncu 21.2 sayı (%64.5 iki sayı, %73.4 serbest atış), 7.0 ribaund, 1.3 asist, 1.1 blok, 0.9 top çalma ve 23.9 verimlilik puanı istatistikleri yakaladı. Motley, VTB Ligi’nde ise 25 maçta forma giydi ve 19.1 sayı (%60.9 iki sayı, %80 serbest atış), 7.2 ribaund, 2.6 asist, 1.1 blok ve 1.4 top çalma istatistikleri tutturdu.

Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Johnathan Motley’e hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

Üç oyuncu ile yollar ayrıldı;

Öte yanda, ING Basketbol Süper Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nda başantrenörlüğe Dimitris Itoudis’in getirilmesinin ardından kadro planlaması da hız kazandı. Sarı-lacivertlilerde 3 oyuncuyla yollar ayrıldı. Fenerbahçe; Markel Starks, Ahmet Düverioğlu ve Danilo Barthel’e teşekkür ederek, kariyerlerinin geri kalanında başarılar diledi.Starks, Darüşşafaka ile anlaşmaya varırken; Ahmet Düverioğlu’nun da Frutti Extra Bursaspor’a imza atması bekleniyor.