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Jorge Jesus: Hem kalitemizi ortaya koymak hem de kazanmak güzeldi

Fenerbahça Teknik Direktörü Jorge Jesus, takımının UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 2-0 kazandığı maçın rövanşında Austria Wien’i 4-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara yükselmesinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

25 Ağustos 2022 Perşembe 23:00
Jorge Jesus: Hem kalitemizi ortaya koymak hem de kazanmak güzeldi

Jorge Jesus: Hem kalitemizi ortaya koymak hem de kazanmak güzeldi

      Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, takımının UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 2-0 kazandığı maçın rövanşında Austria Wien’i 4-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara yükselmesinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
 
    Maçı değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, “Futbolcularımızı ve taraftarlarımızı bir kere daha tebrik ediyorum. Mesleğimdeki tek endişem taraftarları mutlu edememek, çünkü onlar para harcayarak stata geliyorlar ve onlara güzel bir gösteri izletmek istiyorum. Kazanmak en önemlisi tabii ama bunun yanında güzel bir gösteri de sunmak ve taraftarlarımızı izledikleri futboldan dolayı mutlu etmek istiyoruz. Hem kalitemizi ortaya koymak hem de kazanmak güzel” dedi.

    Yaptığı rotasyonla ilgili Portekizli teknik adam, “Avrupa’da yer alıyorsanız üç günde bir maç oynuyorsunuz, demektir. Bu durumda hep aynı oyuncularla oynamak mümkün olmaz. Oyunculardan her maç o verimliliği alamazsınız. Ben de bunun bilincindeyim. Dolayısıyla 11 kişilik bir takım kurmuyorum, 22-23 kişilik bir takım kurmaya çalışıyoruz. Oyuncularımın hepsine güveniyorum. Onlara güvendiğim için bu rotasyonu rahatlıkla yapabiliyorum” diye konuştu.

    UEFA Avrupa Ligi hedefiyle ilgili de Teknik Direktör Jorge Jesus, “İlk hedefimiz gruplara kalmaktı ve bunu gerçekleştirdik. Diğer torbalardaki takımlar Şampiyonlar Ligi’nden geliyor ve dolayısıyla turnuvadaki en iyi takımlarla karşılaşacağız. Şimdi maç maç bakacağız. Gidebildiğimiz kadar ileriye gitmek istiyoruz. Belirtmiş olduğunuz gibi ana hedefimiz lig şampiyonluğu ama Avrupa’da da gidebildiğimiz kadar ileriye gitmek istiyoruz. Kulübün ve taraftarın büyüklüğüne baktığınız zaman Fenerbahçe’nin Avrupa’da yukarı sıralarda olmak için kapasitesi var. Fenerbahçe’nin sıralamalardaki bu kadar aşağılarda olmaması gerekiyor. Belki bu sene sıralamada bir anda yukarı çıkamayacağız ama bu sene bunun bir başlangıcı olacak ve 2-3 sene içerisinde Fenerbahçe Avrupa sıralamasında hak ettiği yerde olacaktır.” dedi.

(Fenerbahçe)

Anahtar Kelimeler:
Jorge JesusFenerbahçe
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