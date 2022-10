Jorger Jesus "Bize karşı kazanmak kolay değil"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 3-3 eşitlikle biten Rennes maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Fenerbahçe'nin şu anda hem mantel hem de psikolojik olarak çok güçlü olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam "Şu an Fenerbahçe hem mental hem de psikolojik olarak çok güçlü. Bize karşı kazanmak kolay değil." dedi.

Öncelikle karşılaşmayı değerlendiren tecrübeli teknik adam, ardından sorulara şu yanıtları verdi:

"Bir kere daha Fenerbahçe güzel bir maç çıkarttı. Maçın her anı güzeldi. 3-0’dan skoru çevirebilmeniz için inanmanız gerekir. Bugün de bunu yaptık. Kazanamadık ama beraberliği sağladık. Aynı zamanda taraftarlara seslenmek istiyorum. Oyuncular arasında ayrım yapmayın. İyi anlarda bizim güçlü olmamız için öz güvenli olmamız için bize her zaman destek oluyorlar ama oyuncular arasında ayrım yapılmasını istemiyorum. Bugün Altay’a tepkiler oldu. Ona gösterilen tepkiler bana gösterilmiş bir tepkidir. Ben de böyle bir şey görmek istemem. Böyle bir ortamda bulunmak istemem. O tepkiler Altay’a yapılmadı aynı zamanda bana da yapıldı. Bu şekilde olmaması gerekiyor. Evet takımlarını seviyorlar. Oyuncular arasında ayrım yapmasınlar çünkü ben yapmıyorum.



Rennes maçın başında bizi şaşırttı. Majer’i oynattıkları pozisyon, beklemediğimiz bir durumdu. İlk 30 dakika Fenerbahçe defansif dengeyi sağlamakta zorlandı ve Rennes takımı 3 kolay gol attı. Bizim de müdahale etmemiz gerekiyordu. Futbolda time out yok. Dolayısıyla maç içerisinde oyuncularımla iletişim de bulunup Arao-Crespo arasında pozisyon değişikliği yapmak durumunda kaldım. Çünkü Majer Crespo’nun arkasında sürekli boş kalıyordu. 3-1’e getirince maçı tekrardan çevirebileceğimize inandık. Devre arasında neleri düzeltmemiz gerektiğini konuştuk. 1 gol atarsak, beraberliği ya da galibiyeti getirebileceğimize inanıyorduk. Miha’nın güzel bir frikik golünden sonra daha da çok inandık. Bir şeyler yapmamız, müdahale etmemiz gerekiyordu. Bunları da yaptık.



Zico’nun rekorunu (Avrupa’da 9 maç kaybetmemek) kırmak tabii ki isterim. Çünkü bu kazanarak devam ettiğimizin bir göstergesi olurdu. Zico benim iyi bir arkadaşım. Ben Flamengo’da çalışırken biliyorsunuz ki o Flamengo takımının bir numaralı idolü. Kendisiyle bazı röportajlar gerçekleştiriyorduk. Kendisinin bir YouTube kanalı var ve zaman zaman bir araya geliyorduk. Bu rekorda onun adımlarını takip etmek benim için bir mutluluk."



Fenerbahçe’nin neyi doğru yaptığı yönündeki soruyu Jesus, “Maçın ilk yarısında rakibimiz çok fazla boşluk buldular, çok etkililerdi. Lovro Majer oyundan düşmeye başladıktan sonra biz daha fazla boşluk bulduk. Bu da bizim işimizi kolaylaştırdı. Taktiksel pozisyonumuz daha iyi seviyeye çıktı. Daha fazla top tutmaya ve şut çekmeye başladık. Maç da bu şekilde değişti bizim açımızdan. Tabii ki daha fazla top tuttuğunuz zaman gol atmaya daha çok yaklaşmış oluyorsunuz. Rennes Avrupa’nın en üst seviye takımlarından biri, bununla ilgili hiçbir şüphemiz yok. Tahminimce PSG ligi birinci bitirecek, Rennes takımı ikinci ya da üçüncü bitirecektir. Çok kaliteli ve çabuk bir takım. Fransa Ligi’nde PSG’den sonra en çok gol atan ikinci takım; 25 gol attılar. Bu da onların ne kadar iyi bir takım olduklarının göstergesi. Biz iyi bir başlangıç yapamamıştık ama daha sonra hatalarımızı düzelttik. Defansif organizasyonumuz daha iyi bir seviyeye geldi. Bugün ikinci yarıda fark yaratan faktörler bunlardı. Zaten bunların olacağını devre arasında oyuncularıma söylemiştim. Rakibimiz ilk yarıda üst düzey bir önde baskı yaptı. Tıpkı Fenerbahçe’nin diğer rakiplerine yaptığı gibi. Bizi oynatmadılar, dolayısıyla biz de topu tutamadık. Hiçbir takım 90 dakika boyunca bu tempoda baskı yapamaz. Aynı şey Fenerbahçe için de geçerli. O yüzden futbol bir oyun ve bu oyunu hem pozitif hem de negatif yönleriyle oynamayı bilmeniz gerekiyor. Bizim açımızdan belirleyici faktör buydu. Şu an Fenerbahçe hem mental hem de psikolojik olarak çok güçlü. Bize karşı kazanmak kolay değil.” şeklinde yanıtladı.

