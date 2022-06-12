Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Juventus'un teknik direktörü F.Karagümrük'te

 Fatih Karagümrük,yeni teknik direktörü  Andrea Pirlo'yu resmen açıkladı.

12 Haziran 2022 Pazar 17:09
Juventus'un teknik direktörü F.Karagümrük'te

Juventus'un teknik direktörü F.Karagümrük'te

   Fatih Karagümrük,yeni teknik direktörü  Andrea Pirlo'yu resmen açıkladı.Fatih Karagümrük, dünyaca ünlü İtalyan teknik adam Juventus'un hocası Andrea Pirlo ile anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.Fatih Karagümrük, İtalyan teknik adam ile 1 yıllık anlaşma sağlandığını şu ifadelerle paylaştı:

"Dünyaca ünlü futbol adamı son olarak Avrupa’nın en önemli kulüplerinden Juventus’u çalıştırdı. Juventus’la Şampiyonlar Ligi tecrübesi de yaşayan Pirlo, 1 Temmuz’da başlamak üzere kendisini 1 yıllığına Karagümrüklü yapan sözleşmeyi imzaladı"

  Andrea Pirlo'nun basın toplantısının ise 14 Haziran Salı günü yapılacağı ifade edildi.

Andrea Pirlo, futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra ilk olarak kısa bir süre de olsa Juventus’un U23 takımında görev aldı.

Daha sonra A takımın başına geçen 43 yaşındaki Pirlo’nun idaresindeki Juventus, Serie A'yı 4. sırada tamamlarken, Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkının yanı sıra, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası’nı da kazandı. Juventus’un başında 52 karşılaşmaya çıkan İtalyan çalıştırıcı, maç başına 2.15 puan ortalaması yakalamıştı. Ancak Juventus’un geçen sezonu Milan, Inter ve Napoli'nin arkasında tamamlaması, teknik direktörlük koltuğuna Massimiliano Allegri'nin getirilmesiyle sonuçlanmıştı.

Son Güncelleme: 12.06.2022 17:17
Anahtar Kelimeler:
JuventusAndrea PirloFatih Karagümrük
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş U-15 Akademi Takımı Yarı Finale Yükseldi
Beşiktaş U-15 Akademi Takımı Yarı Finale Yükseldi
Galatasaray'a Üstün Hizmet Ödülleri sahiplerini buldu
Galatasaray'a Üstün Hizmet Ödülleri sahiplerini buldu
Lüksemburg 0 - Türkiye 2
Lüksemburg 0 - Türkiye 2
Alim Aykut Esgi | Süper lig ve Avrupa liglerin radarında
Alim Aykut Esgi | Süper lig ve Avrupa liglerin radarında
Seride durum 2-1 oldu | Anadolu Efes 103 - Fenerbahçe Beko
Seride durum 2-1 oldu | Anadolu Efes 103 - Fenerbahçe Beko
Galatasaray’ın 39. Başkanı Dursun Özbek
Galatasaray’ın 39. Başkanı Dursun Özbek
Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi final serisinde durumu 2-0 yaptı.
Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi final serisinde durumu 2-0 yaptı.
A Milli Takım'dan Litvanya'da yarım düzine gol!
A Milli Takım'dan Litvanya'da yarım düzine gol!
Fenerbahçe Beko, final serisinde 1-0 öne geçti
Fenerbahçe Beko, final serisinde 1-0 öne geçti
Kadın futbol maçında erkek oyuncu iddiası
Kadın futbol maçında erkek oyuncu iddiası

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim