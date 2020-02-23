Kadıköy'de büyü bozuldu

Fenerbahçe 20 yıl aradan sonra Kadıköy'de Galatasaray'a yenildi.Fenerbahçe Galatasaray maçı ile Süper Lig'de 23. hafta heyecanı sürdü. Galatasaray, 21 yıllık hasrete son verdi ve Kadıköy'de 22 maç sonra kazandı! 1-0 geri düştüğü maçı 3-1 kazanan Aslan, 45 puanla zirve ortağı oldu. Fenerbahçe 38 puanda kaldı. Galatasaray son olarak Aralık 1999'da Kadıköy'de galip gelmişti.

Süper Lig'de zirve yarışındaki 7 takımın 6'sının birbiriyle karşılaştığı kritik 23. haftanın merakla beklenen maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk etti. Nefes kesen dev derbide gülen taraf 3-1'le Galatasaray oldu ve Aslan 22 maç sonra Kadıköy'de galip geldi!

Yazarımız Tayfun Gökdeniz Maç Yorumu

En son 1999'da Kadıköy'de galip gelen Aslan, adeta bir mite dönüşen Kadıköy'de şanssızlığını kırdı. Galatasaray 45 puana yükseldi ve zirve ortağı oldu. Fenerbahçe ise 38 puanda kaldı.

Galatasaray'ın golleri 40'ta Donk, 80'de penaltıdan Falcao ve 90+7'de Onyekuru'dan geldi. Fenerbahçe ise tek golünü 18'de penaltıdan Kruse ile buldu.

Zaman zaman tansiyonun da yükseldiği maçta 66'da Ersun Yanal tribüne gönderildi. 84'te ise Belhanda ve Deniz Türüç kırmızı kart gördü ve takımlarını 10 kişi bıraktı. Deniz Türüç direkt kırmızı kart gördü, Belhanda ise 20'de gördüğü sarı kartın ardından 84'teki olaylarda Deniz Türüç'ün suratına yaptığı müdahale ile ikinci sarı kartı görerek atıldı.