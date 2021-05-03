Kadıköy'de Fener fırtınası

Süper Lİg 39. hafta maçında Fenerbahçe evinde BB Erzurumspor'u 3-1 yendi.Fenerbahçe maça çok hızlı başladı ve aradığı golleri ilk 15 dakikada buldu.Karşılaşmada ilk gol 6. dakikada penaltı atışından Sosa ile geldi.Fenerbahçe bu golle 1-0 öne geçti.12. dakikada Fenerbahçe, Valencia ile skoru 2-0 yaptı.14. dakikada Pelkas, Fenerbahçe'yi 3-0 öne geçiren golü attı.İlk yarı Fenerbahçe'nin 3-0 galibiyeti ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da sarı lacivertliler üstün oynadılar.56. dakikada Fenerbahçe, Valencia ile gole çok yaklaştı.Valencia isteidği vuruşu yapamadı.63. dakikada BB Erzurumspor'da Ricardo Gomes, teknik direktör Yılmaz Vural'ın bütün uğraşlarına rağmen oyuna girmeyi kabul etmedi. Vural, oyuncusunu ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamayınca Butko'yu oyuna aldı.68. dakikada BB Erzurumspor atağında Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.Ancak yan hakemin uyarısıyla ofsayt kararı verdi.81. dakikada Özgür, BB Erzurumspor'un golünü attı.92. dakikada Samatta boş kaleye gol vuruşunu yapamadı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 76 yaparken, BB Erzurumspor 37 puanda kaldı.40. hafta Fenerbahçe deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynarken, BB Erzurumspor evinde Kasımpaşa ile oynayacak.

Fenerbahçe: Harun Tekin; Ozan Tufan, Tisserand, Szalai, Caner Erkin; Sosa; İrfan Can, Mert Hakan, Mesut Özil, Pelkas; Valencia

BB Erzurumspor: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Leo, Petrus, Omolo, Cenk Ahmet, Obertan, Novikovas, Oltan