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Kadıköy'de gol şov

 Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği'ne adeta gol oldu yağdı.

Kadıköy'de gol şov

 Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği'ne adeta gol oldu yağdı.

06 Aralık 2019 Cuma 23:06
Kadıköy'de gol şov

Kadıköy'de gol şov

   Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği'ne adeta gol oldu yağdı.Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 5-2 yendi. Karşılaşmanın başında yenik duruma düşen Fenerbahçe, mücadeleden galip ayrılmayı başardı.

Fenerbahçe'nin golleri Muriqi (2), Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Kruse'den gelirken, Gençlerbirliği'ninj gollerini Sio ve Stancu kaydetti.

Yazarımız Tayfun Gökdeniz'in maç yorumu

Son iki haftada aldığı iki beraberlikle liderlik yarışında geride kalan Fenerbahçe, taraftarı önünde galip gelerek yara sardı. Fenerbahçe, yenik duruma düştüğü maçı farklı kazanmayı bildi.

Hamza Hamzaoğlu'nun takımın başına geçmesinin ardından çıktığı 4 maçta da mağlubiyet yaşamayan Gençlerbirliği'nin serisi, öne geçtiği maçta Fenerbahçe deplasmanından son buldu.

İki maç aradan sonra üç puanla tanışan Fenerbahçe, puanını 25 yaptı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. 14 puanda kalan Gençlerbirliği ise 13. sırada yer aldı.

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Son Güncelleme: 06.12.2019 23:28
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