Kadıköy'de kazanan yok...Fenerbahçe 3 - Ümraniyespor 3

Spor Toto Süper Lig 1. Hafta maçında Fenerbahçe evinde, Ümraniyespor’a 3-3 berabere kaldı.Karşılaşmanın 12. Dakikasında Fenerbahçe’de Willian Arao sarı kart gördü.19. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı.Enner Valencia penaltı atışından Fenerbahçe’yi 1-0 öne geçirdi.22. dakikada Fenerbahçe’de Enner Valencia sarı kart gördü.29. dakikada Ümraniyespor kornerden gelen topa Tomislav Glumac’ın kafa vuruşu ile skoru 1-1 yaptı.41. dakikada Ümraniyespor’da Adel Bettaleb sarı kart gördü.45+2. Dakikada Fenerbahçe Diego Rossi’nin ortasına Enner Valencia’nın şık vuruşu ile durumu 2-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe 2-1 üstün tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Fenerbahçe Willan Arao, İsmail Yüksek değişikliği ile başladı.63. dakikada Fenerbahçe’de Emre Mor ve Enner Valencia yerini Bruma ve Miha Zajc’a bıraktı.64. dakikada Ümraniyespor’da Durel Avounou, Yonathan del Valle ve Geraldo yerini Emre Nafiz, Valentin ve Onur Ayık oyuna girdi.67. dakikada Ümraniyespor Valentin Gheorghe ile skoru 2-2 yaptı.

70. Dakikada Ümraniyespor penaltı kazandı.Hakem Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonu inceledikten sonra penaltı atışına karar verdi.Ümraniyespor’da Antonio Mrsic penaltı atışından skoru 3-2 yaptı.74. dakikada Fenerbahçe'de Joshua King ve Diego Rossi yerini Mergim Berisha ve Serdar Dursun oyuna girdi.76. dakikada Ümraniyespor’da Emre Nafiz Fenerbahçe’de Lincoln sarı kart gördü.77. dakikada Fenerabahçe’de Gustavo Henrique sarı kart gördü.

90+3. dakikada Fenerbahçe Mergim Berisha'nın golü ile skoru 3-3 yaptı.90+5. dakikada Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu hakeme itirazdan sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe sezona 3-3 Ümraniyespor beraberliği ile başladı.

Fenerbahçe;Altay Bayındır, Gustavo Henrique, Luan Peres, Attila Szalai, Willan Arao, Ferdi Kadıoğlu, Lincoln, Emre Mor, Diego Rossi, Enner Valencia, Joshua King

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Ermir Lenjali, Tomislav Glumac, Serkan Göksu, Durel Avouncu, Oğuz Gürbulak, Allyson Aires dos Santos, Adel Bettaieb, Yonattan del Walle, Geraldo, Antonio Mrsic

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