Kadıköy'de müthiş gece, Fenerbahçe 3 - Yeni Malatyaspor 2

Fenerbahçe evinde 10 kişi kalan rakibi karşısında 3 puanı uzatmalarda kazandı..Fenerbahçe evinde oynadığı karşılaşmada Yeni Malatyaspor ile 3-2 yendi.Karşılaşmanın 42. dakikasında Umut Bulut, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ceza sahasını terk eden Altay, pozisyonun gol olmasını engelledi. Oldukça temposuz ve pozisyon açısından kısır geçen karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın 56. dakikasında Umut Bulut'un kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşu Altay çeldi. Direğe de çarpan top kornere çıktı. Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre, 66. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Fenerbahçe, 70. dakikada Muriqi ile 1-0 öne geçti. Yeni Malatyaspor, 81. dakikada Youssouf'un golüyle beraberliği yakaladı. Yeni Malatyaspor, Donald ile 89. dakikada 2-1 öne geçti. Fenerbahçe, Ozan Tufan ile 90. dakikada beraberliği yakaladı. Fenerbahçe, 90+5. dakikada Ozan Tufan Fenerbahçe'yi 3-2 öne geçirdi.Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 47'e çıkarırken,28 puanda kaldı.

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar, Gustavo, Hasan Ali, Jailson, Ozan, Deniz, Ekici, Rodrigues, Muriqi

TEKNİK DİREKTÖR: Tahir Karapınar

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Robin, Acquah, Gökhan, Murat, Hafez, Umut

TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman