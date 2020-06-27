Kadıköy'de müthiş gece, Fenerbahçe 3 - Yeni Malatyaspor 2
Fenerbahçe evinde 10 kişi kalan rakibi karşısında 3 puanı uzatmalarda kazandı..Fenerbahçe evinde oynadığı karşılaşmada Yeni Malatyaspor ile 3-2 yendi.Karşılaşmanın 42. dakikasında Umut Bulut, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ceza sahasını terk eden Altay, pozisyonun gol olmasını engelledi. Oldukça temposuz ve pozisyon açısından kısır geçen karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.
İkinci Yarı
FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar, Gustavo, Hasan Ali, Jailson, Ozan, Deniz, Ekici, Rodrigues, Muriqi
TEKNİK DİREKTÖR: Tahir Karapınar
YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Robin, Acquah, Gökhan, Murat, Hafez, Umut
TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman