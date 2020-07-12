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Kadıköy'de kazanan Sivasspor oldu, Fenerbahçe 1 - Sivasspor 2

Demir Grup Sivasspor uzun bir aradan sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek galibiyetle tanıştı.

12 Temmuz 2020 Pazar 22:39
Kadıköy'de kazanan Sivasspor oldu, Fenerbahçe 1 - Sivasspor 2

Kadıköy'de kazanan Sivasspor oldu, Fenerbahçe 1 - Sivasspor 2

    Demir Grup Sivasspor uzun bir aradan sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek galibiyetle tanıştı.Sivasspor, 9. dakikada Kone'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, 27. dakikada Deniz Türüç ile beraberliği yakaladı. Emre Kılınç, 44. dakikada Sivasspor'u bir kez daha öne geçirdi. İlk yarı Sivasspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

   İkinvi yarıda Fenerbahçe'nin beraberlik adına yaptığı hamleler sonuçsuz kalınca karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 2-1 galibiyeti şle sona erdi.Sahasında Demir Grup Sivasspor'a mağlup olan Fenerbahçe, Avrupa kupalarına katılma yarışında büyük yara aldı. Ligde dört maç aradan sonra galip gelen Sivasspor ise haftayı üçüncü sırada tamamlamayı garantiledi. Geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği ile berabere kalan Fenerbahçe, Sivasspor'a da yenilince iki maçta beş puan kaybetmiş oldu.

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Ozan, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Gustavo, Deniz, Ferdi, Ömer Faruk, Muriqi

YEDEKLER: Harun, Emre, Tolga, Allahyar, Zajc, Rodrigues, Jailson, Murat, Gürkan, Emir

SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Cofie, Mert Hakan, Claudemir, Yatabare, Emre, Kone

YEDEKLER: Ali Şaşal, Papp, Camara, Fatih, Hakan, Armin, Yasin, Erdoğan, Fernando, Skuletic

Son Güncelleme: 13.07.2020 06:57
Anahtar Kelimeler:
Demir Grup SivassporFenerbahçe
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