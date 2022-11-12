Kadıköy’de şok…..Fenerbahçe 1 - Giresunspor 2

Spor Toto Süper Lig 14. hafta maçında lider Fenerbahçe evinde Giresunspor’a 2-1 yenildi.Ülker Stadyumu'nda oyanan karşılaşmayı 41.180 taraftar izlerken maçı hakem Arda Kardeşler yönetti.Karşılaşmanın 13. dakikasında Fenerbahçe'de Joao Pedro sarı kart gördü.19. dakikada Fenerbahçe Enner Valencia'nın penaltı golü ile skoru 1-0 yaptı.26. dakikada Giresunspor'da Alexis Perez sarı kart gördü.40. dakikada Fenerbahçe'de Joao pedro ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 46. Dakikada Giresunspor’da Ramon Arias sarı kart gördü.61. dakikada Fenerbahçe’de Diego Rossi ve Miha Zajc oyundan çıktı.Yerine Miguel Crespo ve Brigt Osayi-Samuel oyuna girdiler.63. dakikada Giresunspor’da Alper Uludağ sarı kart gördü.71. dakikada Giresunspor Borja Sainz Eguskiza ile skoru 1-1 yaptı.Aynı dakika içersinde Giresunspor’da Görkem Sağlam ve Brandley Kuwas oyundan çıktılar.Yerine Rahmetullah Berişbek ve Vukan Savicevic oyuna girdiler.78. dakikada Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci ve Ezgjan Alioski oyundan çıktılar.Yerine Emre Mor ve Serdar Dursun oyuna girdiler.81. dakikada Giresunspor’da Rijad Beji yerini Oğulcan Çağlayan’a bıraktı.83. dakikada Giresunspor Sainz Eguskiza ile skoru 2-1 yaptı.86. dakikada Fenerbahçe'de Willian Arao yerini Arda Güler'e bıraktı.90. dakikada Giresunspor'da Jorman Campuzano ve Serginho oyundan çıktılar.Yerine Murat Cem Akpınar ve Sergen Piçinciol oyuna girdiler.

Karşılaşmada başka gol olmadı Fenerbahçe evinde Giresunspor'a 2-1 yenildi.Bu sonuçla Fenerbahçe 29 puanda kalırken, Giresunspor puanını 15 yaptı.

Fenerbahçe:Altay Bayındır, Serdar Aziz, Ezgjan Alioski, Attila Szalai, Willian Arao,Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Joao Pedro, Miha Zajc, Diego Rossi, Enner Valencia

Teknik Direktör:Jorge Jesus

Giresunspor:Onurcan Piri, Alper Uludağ, Ramon Arias, Alexis Perez, Borja Sainz Eguskiza, Robert Andrés Mejía Navarrete, Görkem Sağlam, Jorman Campuzano, Rijad Bajic, Serginho, Brandley Kuwas

Teknik Direktör:Hakan Keleş