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Kadın futbol maçında erkek oyuncu iddiası

Kadınlar futbol liginde mücadele eden Adana 01 Futbol Kulübü oyuncularından ikisinin erkek çıkması ortalığı karıştırdı. İki oyuncunun pembe kimliğe sahip olduğu iddia edildi.

07 Haziran 2022 Salı 17:08
Kadın futbol maçında erkek oyuncu iddiası

Kadın futbol maçında erkek oyuncu iddiası


Sakallı kadın futbolcuları, hormonal dengesi bozuk savunması yetkilileri ikna etmedi. Pembe kimlikli iki erkek futbolcu hakkında son kararı federasyon verecek. İşte o ilginç olayın detayları. TFF Kadınlar 3. Futbol Ligi'nde iki futbolcunun, erkek kimliği almak için başvuru yaptığı ortaya çıktı. Adana 01 Futbol Kulübü, talebin kurallara aykırı olduğu gerekçesiyle federasyona başvuru yaptı.


Kadınlar 3. Ligi'nde play-off son 16 turunda Ordu ekibi Rusumat-4 Gençlik ile Adana 01 karşı karşıya geldi.

Ordu temsilcisinin 2-0 kazandığı maçta Adana 01, rakibin 2 erkek oyuncu oynattığı gerekçesiyle Futbol Disiplin Kurulu'na başvurdu.

Karşılaşmada forma giyen iki oyuncunun daha önce erkek kimliği almak için başvuru yaptığı ve sonucu beklediği iddia edildi. Halen pembe kimlikle hayatlarını sürdüren iki futbolcunun da erkek hormonları olduğu hatta sakallarının olduğu iddia edildi. 

Amatör Futbol Disiplin Kurulu'nun haklı bulduğu itiraz TFF yönetimince görüşülerek karara bağlanacak. 

Anahtar Kelimeler:
FutbolKadınlar Ligi
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