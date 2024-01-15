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Kadın Süper Ligi'nde skandal iddia ortalığı karıştırdı

Kadın Süper Ligi'nde skandal iddia. Beşiktaş'tan Patricia Seteco hakkında 'Erkeği kadın diye oynattılar' iddiası ortalığı karıştırdı..

15 Ocak 2024 Pazartesi 12:41
Kadın Süper Ligi'nde skandal iddia ortalığı karıştırdı







Kadın Süper Ligi'nde skandal iddia ortalığı karıştırdı



Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın deplasmanda ALG Spor'a 2-1 yenildiği maçın ardından siyah-beyazlı takımın yönetimi ALG Spor oyuncusu Patricia Seteco'nun "Erkek" bir sporcu olduğunu iddia etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 16. hafta müsabakaları oynandı. ALG Spor, Beşiktaş United Payment'ı 2-1'lik skorla mağlup etti. Bu maçtan sonra Beşiktaş kulübü, dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, Gaziantep ekibi ALG Spor'da forma giyen ve 88. dakikada takımının galibiyet golünü kaydeden Angolalı oyuncu Patricia Mingas Afonso Seteco'nun 'erkek' olduğu yönünde iddiada bulundu.

"ERKEĞİ KADIN DİYE OYNATTILAR"

Fırat Fidan, yaptığı açıklamada "Resmen oyuncunun kimliğini değiştirmişler. Erkeği kadın diye oynattılar. Çok ayıp, yazık" dedi.


Beşiktaş Kulübü Kadın Futbol Takımları İdari Direktörü Hasan Sarıgül ise, Patricia Mingas Afonso Seteco ile ilgili daha temkinli bir açıklamada bulundu ve "Kesin olarak erkek ya da kadın diyemiyoruz. Oyuncunun davranışlarından şüphelendik. Ondan sonra internette araştırma yaptık, Facebook sayfasını bulduk; erkek görünüyor. Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurup, araştırılmasını isteyeceğiz" dedi.

ALG Spor'un 10 Kasım 2023'te lisans çıkardığı Seteco, ligde 7 maç oynadı ve 5 gol attı.

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