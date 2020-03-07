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Kadınlar Türkiye Kupası’nda şampiyon Fenerbahçe Öznur Kablo

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadınlar Türkiye Kupası’nda şampiyonu oldu.

07 Mart 2020 Cumartesi 17:35
Kadınlar Türkiye Kupası’nda şampiyon Fenerbahçe Öznur Kablo

Kadınlar Türkiye Kupası’nda şampiyon Fenerbahçe Öznur Kablo

  Fenerbahçe Öznur Kablo Kadınlar Türkiye Kupası’nda şampiyonu oldu.Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası final karşılaşmasında İzmit Belediyespor'u 77-61 yenen Fenerbahçe Öznur Kablo, bu kupayı 13. kez müzesine götürdü.

   Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası final karşılaşmasında Fenerbahçe Öznur Kablo, İzmit Belediyespor’u 77-61 mağlup ederek şampiyon oldu.Adana Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maça etkili başlayan İzmit Belediyespor, ilk çeyreği 17-13 önde geçti. İkinci periyotta vites yükselten Fenerbahçe Öznur Kablo, soyunma odasına 33-30 önde gitti.

   İkinci yarıda Iagupova ve Zandalasini’nin etkili oyunuyla farkı açmaya başlayan sarı lacivertliler, maçın final periyoduna 12 sayılık farkla 56-44 önde girdi.Son periyotta İzmit Belediyespor´un farkı kapatma çabaları sonuç vermezken, Fenerbahçe Öznur Kablo müsabakayı 77-61 kazandı ve 13’üncü kez Türkiye Kupası’nı müzesine götürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Öznur KabloKadınlar Türkiye Kupası
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