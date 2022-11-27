Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kanada kupaya veda etti...Hırvatistan 4 - Kanada 1

2022 Dünya Kupası F Grup maçında Kanada, Hırvatistan'a 4-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

27 Kasım 2022 Pazar 20:44
Kanada kupaya veda etti...Hırvatistan 4 - Kanada 1

Kanada kupaya veda etti...Hırvatistan 4 - Kanada 1

   2022 Dünya Kupası F Grup maçında Kanada, Hırvatistan'a 4-1 yenilerek turnuvaya veda etti.Karşılaşmanın 2. dakikasında Kanada, Alphonso Davies ile 1-0 öne geçti.36. dakikada Hırvatistan Andrej Kramaric ile skoru 1-1 yaptı.44. dakikada Hırvatistan, Marko Livaja ile 2-1 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Hırvatistan'ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 52. dakikada Kanada'da Tajon Buchanan sarı kart gördü.56. dakikada Hırvatistan'da Dejan Lovren sarı kart gördü.79. dakikada Hırvatistan, Andrej Kramaric ile skoru 3-1 yaptı.85. dakikada Hırvatistan'da Luka Modric sarı kart gördü.86. dakikada Kanada'da Kamal Miller sarı kart gördü.90+5. dakikada Hırvatistan,Lovro Majer ile skoru 4-1 yaptı.Karşılaşmadan Hırvatistan 4-1 galip ayrıldı.Bu sonuçla Hırvatistan puanını 4 yaparken, Kanada 0 puanla turnuvaya erken veda etti.

Hırvatistan:Dominik Livakovic-Dejan Lovren-Borna Sosa-Josko Gvardiol-Mateo Kovacic-Luka Modric-Marcelo Brozovic-Josip Juranovic-Ivan Perisic-Andrej Kramaric-Marko Livaja

Kanada:Milan Borjan-Alistair Johnston-Kamal Miller-Steven Vitoria-Alphonso Davies-Richie Laryea-Stephen Eustaquio-Atiba Hutchinson-Tajon Buchanan-Cyle Larin -Jonathan David 

F Grup Puan Durumu;

                                 0             G           B        M         P

Hırvatistan.              2             1            1        0         4

Fas                           2             1            1        0         4

Belçika                     2             1            0       1          3

Kanada                    2.             0            0       2         0

Anahtar Kelimeler:
HırvatistanKanada
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belçika turu zora soktu....Belçika 0 - Fas 2
Belçika turu zora soktu....Belçika 0 - Fas 2
Japonya 0 - Kosta Rika 1
Japonya 0 - Kosta Rika 1
VakıfBank evinde kazandı
VakıfBank evinde kazandı
Messi Arjantin'e hayat verdi...Arjantin 2 - Meksika 0
Messi Arjantin'e hayat verdi...Arjantin 2 - Meksika 0
Fransa son 16'da...Fransa 2 - Danimarka 1
Fransa son 16'da...Fransa 2 - Danimarka 1
Polonya 2 - Suudi Arabistan 0
Polonya 2 - Suudi Arabistan 0
İngiltere 0 - ABD 0
İngiltere 0 - ABD 0
Hollanda 1 - Ekvador 1
Hollanda 1 - Ekvador 1
Senegal 3 - Katar 1
Senegal 3 - Katar 1
İran ilk üç puanını uzatmalarda aldı.
İran ilk üç puanını uzatmalarda aldı.

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim