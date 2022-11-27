Kanada kupaya veda etti...Hırvatistan 4 - Kanada 1

2022 Dünya Kupası F Grup maçında Kanada, Hırvatistan'a 4-1 yenilerek turnuvaya veda etti.Karşılaşmanın 2. dakikasında Kanada, Alphonso Davies ile 1-0 öne geçti.36. dakikada Hırvatistan Andrej Kramaric ile skoru 1-1 yaptı.44. dakikada Hırvatistan, Marko Livaja ile 2-1 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Hırvatistan'ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 52. dakikada Kanada'da Tajon Buchanan sarı kart gördü.56. dakikada Hırvatistan'da Dejan Lovren sarı kart gördü.79. dakikada Hırvatistan, Andrej Kramaric ile skoru 3-1 yaptı.85. dakikada Hırvatistan'da Luka Modric sarı kart gördü.86. dakikada Kanada'da Kamal Miller sarı kart gördü.90+5. dakikada Hırvatistan,Lovro Majer ile skoru 4-1 yaptı.Karşılaşmadan Hırvatistan 4-1 galip ayrıldı.Bu sonuçla Hırvatistan puanını 4 yaparken, Kanada 0 puanla turnuvaya erken veda etti.

Hırvatistan:Dominik Livakovic-Dejan Lovren-Borna Sosa-Josko Gvardiol-Mateo Kovacic-Luka Modric-Marcelo Brozovic-Josip Juranovic-Ivan Perisic-Andrej Kramaric-Marko Livaja

Kanada:Milan Borjan-Alistair Johnston-Kamal Miller-Steven Vitoria-Alphonso Davies-Richie Laryea-Stephen Eustaquio-Atiba Hutchinson-Tajon Buchanan-Cyle Larin -Jonathan David

F Grup Puan Durumu;

0 G B M P

Hırvatistan. 2 1 1 0 4

Fas 2 1 1 0 4

Belçika 2 1 0 1 3

Kanada 2. 0 0 2 0