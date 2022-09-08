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Kanarya uzatmalarda güldü....Fenerbahçe 2 - Dynamo Kiev 1

 UEFA Avrupa Ligi Grub B maçında Fenerbahçe Dynamo Kiev’i yeni transferi Micky Batshuayi'nin uzatma dakikalarında attığı gole 2-1 yendi.

08 Eylül 2022 Perşembe 21:31
Kanarya uzatmalarda güldü....Fenerbahçe 2 - Dynamo Kiev 1

Kanarya uzatmalarda güldü....Fenerbahçe 2 - Dynamo Kiev 1

       UEFA Avrupa Ligi Grub B maçında temsilcimiz Fenerbahçe Dynamo Kiev’i yeni transferi Micky Batshuayi'nin uzatma dakikalarında attığı gole 2-1 yendi.Ülker Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Tamas Bognar, Balans Buzas ve Peter Kobor hakem üçlüsü yönetti.

   Karşılaşmanın 11. dakikasında Dynamo Kiev’de Denys Garmash sarı kart gördü.35. dakikada Feenerbahçe korner atışından Gustavo Henrique’nin kafa golü ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 50. dakikasında Fenerbahçe’de Joshua King sarı kart gördü.59. dakikada Dynamo Kiev’de Vladyslav Dubinchak yerine Kostantyn Vivcharenko oyuna girdi.63. dakikada Dynamo Kiev Viktor Tsygankov skoru 1-1 yaptı.68. dakikada Dynamo Kiev’de Mykola Shaparenko yerine Volodymyr Shepelev oyuna girdi.Aynı dakika içersinde Fenerbahçe’de Diego Rossi sarı kart gördü.

    69. Dakikada Fenerbahçe’de Diego RossiJoshua King  ve Joao Pedro oyundan çıktı.Yerine Enner Valencia, İrfan Can Kahveci ve yeni transfer Michy Batshuayi oyuna girdiler.73. dakikada Fenerbahçe’de yedek kulübesinden hakeme itirazda bulunan Mert Hakan Yandaş sarı kart gördü.

   78. Dakikada Dynamo Kiev’de Oleksandr Syrota sarı kart gördü.82. dakikada Fenerbahçe’de Ezgjan Alioski sarı kart gördü.83. dakikada Fenerbahçe’de Miguel Crespo ve Ezgjan Alioski oyundan çıktı.Yerine Mert Hakan Yandaş ve Lincoln oyuna girdi.

   87. Dakikada Dynamo Kiev’de Georgiy Bushchan sarı kart gördü.88. dakikada Dynamo Kiev’de Mykyta Kravchenko yerine Dennys Garmash oyuna girdi.90.+2. dakikada Fenerbahçe Michy Batshuayi ile skoru 2-1 yaptı.90+4. Dakikada Fenerbahçe’de Altay Bayındır sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

   Fenerbahçe gruptaki ikinci maçını 15 Eylül'de saat 22.00'de Rennes'le deplasmanda oynayacak.Grubun diğer maçında AEK Larnaca evinde Rennes'a 2-1 yenildi.

Fenerbahçe:Altay Bayındır, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Joao Pedro, Miguel Crespo, Diego Rossi, Joshua King   

Dynamo Kiev:Georgiy Bushchan, Mykyta Burda, Oleksandr Syrota, Tomasz Kedziora, Sergiy Sydorchuk, Mykola Shaparenko, Viktor Tsygankov, Denys Garmash, Vitali Buyalsky, Vladyslav Dubinchak, Vladyslav Kabaiev    

Son Güncelleme: 08.09.2022 21:54
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Grub B.FenerbahçeDynamo Kiev
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