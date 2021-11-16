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Karadağ 1 - Türkiye 2
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Karadağ 1 - Türkiye 2

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki son maçında Karadağ'ı deplasmanda 2-1 yendi.

16 Kasım 2021 Salı 23:50
Karadağ 1 - Türkiye 2

Karadağ 1 - Türkiye 2

   A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki son maçında Karadağ'ı deplasmanda 2-1 yendi.Bu sonuçla A Milli Futbol Takımımız G Grubunu Hollanda'nın ardından,  averajla 2. sırada tamamladı ve Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası için Play-Off biletini aldı.Karşılaşmanın 4. dakikasında Karadağ'da Beqiraj ceza alanı içinde sert vurdu ve karşılaşmada 1-0 öne geçtiler.22. dakikada A Milli Futbol Takımımız Abdülkadir Ömür'ün nefis pası  ve Kerem akıl dolu vuruşu ile maçta skoru 1-1 yaptı.44. dakikada  Caner Erkin'in kullandığı kornerde kale önünde oluşan karambolde top Çağlar Söyüncü'nün önünde kaldı, Çağlar vurdu fakat top kaleci Matija Sarkic'de kaldı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

       Karşılaşmanın ikinci yarısında 48. dakikada Karadağ'da  Vujajic'in şutu kaleyi bulmadı.49. dakikada Karadağ'da Jankovic'in şutu üstten auta gitti.62. dakikada A Milli Futbol Takımımız Orkun Kökçü ile skoru 2-1 yaptı.62. dakikada Karadağ'da Milutin Osmajic sarı kart grödü.69. dakikada A Milli Takımımızda Halil Dervişoğlu yerini Kenan Karaman'a bıraktı.79. dakikada A Milli Takımımızda Kerem Aktürkoğlu, Abdülkadir Ömür oyunda çıkarken yerine Barış Alper Yımaz ve Berkan Kutlu oyuna girdi.86. dakikada karadağ'da Ilija Vukotic sarı kart gördü.90+1. dakikada A Milli Takımımızda Zeki Çelik oyundan çıkarken, Kaan Ayhan oyuna girdi.Karşılaşmada başka gol olmadı ve maçtan A Milli Takımımız 2-1 galip ayrıldı.

   Grubun diğer maçlarında Hollanda evinde Norveç'i 2-0 yenerken, Letonya deplasmanda Cebelitarık'ı 3-1 maülup etti.

Karadağ: Sarkic, Vesovic, Savic, Vujacic, Radunovic, Jovovic, Jankovic, Haksabanovic, Tomasevic, Beciraj, Osmajic

Türkiye: Uğurcan, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Caner Erkin, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Burak Yılmaz

G Grubu puan durumu

1- Hollanda / 23 puan 

2- Türkiye / 21 puan  

3- Norveç / 18 puan  

4- Karadağ / 12 puan  

5- Letonya / 9 puan  

6- Cebelitarık / 0 puan  

Son Güncelleme: 17.11.2021 00:50
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKaradağ
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