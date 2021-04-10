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Karadeniz derbisinden gol sesi çıkmadı

Süper Lig 34. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor evinde Trabzonspor ile golsüz berabere kaldı.

10 Nisan 2021 Cumartesi 18:22
Karadeniz derbisinden gol sesi çıkmadı

Karadeniz derbisinden gol sesi çıkmadı

     Süper Lig 34. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor evinde Trabzonspor ile golsüz berabere kaldı.Bu sonuçla Trabzonspor beraberlik serisini 3 maça çıkardı.Süper Lig'de 33. hafta Kayserispor ile sahasında 1-1 berabere kalan, ondan önceki hafta Sivas deplasmanında golsüz berabere Trabzonspor Rize’de sahadan beraberlikle ayrıldı.

   Öte yandan son iki hafta ligde kazanamayan Çaykur Rizespor evinde berabere kalarak 1 puan aldı.Karşılaşma her iki takımında karşılıklı ataklarıyla geçti.Maçı daha çok kazanmak isteyen taraf Çaykur Rizespor oldu.Çaykur Rizespor'un ise 90+2’de bir topu direkten döndü ve 3 puan şansı kaçtı. 

   Bu sonucun ardından 58 puandaki Trabzonspor 4’üncü sıradaki yerini korudu. Çaykur Rizespor ise 36 puanla 13’üncü sırada kaldı.

    Süper Lig 35. haftasında Çaykur Rizespor, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Trabzonspor sahasında Hatayspor’u ağırlayacak.

Anahtar Kelimeler:
Çaykur RizesporTrabzonspor
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